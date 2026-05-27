Paloma Valencia lanzó duro mensaje al Gobierno tras muerte de bebé de seis meses en El Espinal

La muerte de Mia Kataleya Ramírez López, una bebé de apenas seis meses que falleció tras un presunto caso de abuso sexual y graves agresiones en El Espinal, Tolima, sigue generando rechazo nacional. Uno de los pronunciamientos más duros fue el de la candidata presidencial Paloma Valencia, quien expresó su solidaridad con la familia de la menor y pidió sanciones ejemplares contra los responsables.

El caso, que ya está en manos de las autoridades, ha causado profunda indignación por las circunstancias en las que la bebé habría llegado inicialmente al Hospital San Rafael de El Espinal y luego fue remitida a un centro médico en Ibagué, donde permaneció en estado crítico hasta su fallecimiento.

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La bebé llegó sin signos vitales al hospital Foto: Getty y Gobernación de Cundinamarca

Paloma Valencia pidió todo el peso de la ley por muerte de bebé en El Espinal

A través de un video publicado en su cuenta de X, Paloma Valencia reaccionó al caso y aseguró que el país necesita gobiernos que protejan de manera efectiva a mujeres, niñas y menores de edad. La candidata fue enfática en pedir justicia y en rechazar lo ocurrido.

“Toda mi solidaridad con la familia de la bebé de 6 meses que fue abusada en El Espinal, Tolima. Que les caiga todo el peso de la ley a los responsables. Este caso es indignante, es urgente un gobierno que proteja a las mujeres y niñas”, afirmó Valencia.

La declaración de la candidata no se quedó únicamente en la solidaridad. En otro fragmento de su pronunciamiento, Valencia aseguró sentirse “indignada y furiosa” por lo sucedido, señalando que este tipo de hechos obligan al país a replantearse la forma en que protege a las mujeres y a la niñez.

“Estoy indignada y furiosa; es indignante lo que le hacen a las mujeres en este país. Una bebé de 6 meses, por Dios. Este país tiene que reconsiderarse, por eso es que necesitamos las garantías para las mujeres y necesitamos gobiernos que no sigan tratando mal a las mujeres”, añadió.

El caso que conmociona al Tolima

De acuerdo con la información conocida del caso, Mia Kataleya fue trasladada desde El Espinal hasta Ibagué por la gravedad de su estado de salud. Las autoridades investigan un presunto caso de abuso sexual y agresiones físicas contra la menor, mientras se adelantan diligencias para establecer responsabilidades.

El alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, anunció medidas urgentes y ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

También se conoció que la madre de la bebé permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. De manera paralela, las autoridades buscan a un hombre conocido con el alias de “El Flaco”, señalado preliminarmente como padrastro de la menor y quien habría desaparecido tras conocerse el caso.

ICBF activó ruta de protección tras muerte de bebé en El Espinal

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazó el presunto caso de abuso sexual y confirmó que activó la ruta de protección y atención integral desde el momento en que fue reportada la situación. La entidad también informó que la Defensoría de Familia inició el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.

El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier situación que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes, reiterando que cualquier forma de violencia contra la niñez es inadmisible.

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Valencia cerró su mensaje reiterando su respaldo a la familia afectada y al Tolima. “Toda la solidaridad para mi Tolima y la familia afectada; y pido toda la fuerza de la ley contra el criminal”, expresó.

El caso de Mia Kataleya deja una pregunta dolorosa y urgente: qué tan rápido está reaccionando el país para proteger a quienes no pueden defenderse. Mientras avanza la investigación, el clamor ciudadano es el mismo que planteó Valencia: justicia, protección real y sanciones contra quienes resulten responsables.

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