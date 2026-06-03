“La dejaron tirada tras el choque”: denuncian que amigos abandonaron a una joven herida en grave accidente

Un grave accidente de tránsito en la Troncal de Coveñas ha generado conmoción, indignación y un amplio debate en redes sociales luego de que se denunciara que una joven lesionada habría sido abandonada por las personas con las que se movilizaba al momento del siniestro.

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La víctima fue identificada como María Chica, una joven oriunda del municipio de Ovejas y residente en Sincelejo, quien resultó herida tras el choque ocurrido mientras se desplazaba junto a un grupo de personas por esta importante vía del departamento de Sucre.

Troncal de Coveñas: investigan presunto abandono de joven herida tras grave accidente de tránsito

De acuerdo con la información conocida, el hecho se registró cuando la joven viajaba en compañía de varias personas, pero tras el siniestro vial, la situación habría tomado un giro inesperado. Allegados a la víctima denunciaron que, en medio de la emergencia, la joven habría quedado sola en el lugar, sin el acompañamiento de quienes minutos antes estaban con ella.

La denuncia ha generado una fuerte ola de reacciones en plataformas digitales, donde usuarios han calificado el caso como un posible acto de abandono en medio de una situación crítica. En medio de la indignación colectiva, el caso se ha convertido en símbolo de discusión sobre la solidaridad entre amigos y la responsabilidad en momentos de emergencia.

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Un familiar de la joven, citado en medio del creciente debate en redes sociales, señaló que “la dejaron tirada tras el choque y se fueron como si nada hubiera pasado, sin pensar en el estado en el que quedó María”, expresión que ha sido replicada por usuarios que exigen claridad sobre lo ocurrido.

Mientras tanto, la joven recibe atención médica, y su estado de salud es seguido de cerca por familiares y allegados, quienes esperan su pronta recuperación y la confirmación oficial de lo sucedido durante el accidente.

Las autoridades de tránsito ya iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de establecer las causas exactas del siniestro vial y reconstruir la secuencia de los hechos. El proceso busca determinar no solo los factores técnicos del accidente, sino también esclarecer qué ocurrió con las personas que acompañaban a la joven en el momento del incidente.

Fuentes cercanas al caso indicaron que los investigadores analizan testimonios, versiones de testigos y posibles registros del hecho para identificar a los acompañantes y establecer si hubo algún tipo de omisión de auxilio tras el choque.

El caso ha generado una fuerte reacción ciudadana en redes sociales, donde miles de usuarios han expresado su rechazo ante la posibilidad de que la joven haya sido dejada sin ayuda en plena vía. El hecho ha abierto un debate sobre la importancia de la responsabilidad social y el acompañamiento en situaciones de emergencia vial.

Mientras avanza la investigación, la comunidad permanece atenta a la evolución del estado de salud de María Chica y a las conclusiones que puedan arrojar las autoridades sobre este caso que ha causado profunda indignación en la región.

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La Troncal de Coveñas, escenario del accidente, vuelve así al centro de la atención pública, no solo por el siniestro, sino por las denuncias que rodean lo ocurrido antes y después del hecho, que ahora son materia de investigación oficial.