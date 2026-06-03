Seguidor de Cepeda le llevó serenata a Oviedo para que se una a la campaña y ganarle a De la Espriella

Tras la derrota de Paloma Valencia en la primera vuelta de las elecciones, su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo estuvo recibiendo varias propuestas para unirse a la campaña de Cepeda o De la Espriella, una de ellas con serenata incluida.

El creador de contenido Elkin Calvo se fue hasta la oficina de J Oviedo en Bogotá para pedirle que le dé el sí para que se una a la campaña de Iván Cepeda, con mariachis y flores; acto que dejó plasmado en un video que se viralizó rápidamente en TikTok.

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“Quiero que se comprometa con la defensa de los derechos humanos y que no nos deje solos en la segunda vuelta presidencial. Que se sume para seguir defendiendo a Colombia de un homofóbico como Abelardo de la Espriella e impedir que él llegue a la Presidencia de la República”, fue la petición que le hizo el influencer al exdirector de la DIAN.

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Lastimosamente para él y para los seguidores de Cepeda y Petro, Oviedo decidió no tomar postura y alejarse del panorama político con una declaración que emitió en la mañana de este miércoles 3 de junio.

“Nuestra propuesta de hacer un gobierno de transición, de estabilización y de sumar entre distintos fracasó, (...) recorrimos el país, escuchamos, nos enculebramos y participamos en una consulta y en primera vuelta con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable. Eso hay que reconocerlo”, señaló, aceptando la derrota que vivió su campaña con Paloma Valencia, del Centro Democrático. El par apenas consiguió 1,7 millones de votos, por lo que quedaron en tercer lugar pero muy por debajo de los otros dos candidatos.

“Como colombiano lo que defiendo es que se respete la democracia, la mayoría de los colombianos ya sabe qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso”, agregó, y afirmó tener claro que Colombia “no merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda desturir a quien piensa distinto”. Su comentario hace referencia tanto a las recientes declaraciones de Gustavo Petro sobre un posible fraude en elecciones (algo de lo que también planteó dudas Cepeda y luego se retractó), como a las actitudes misóginas, machistas y homofóbicas de Abelardo de la Espriella.