Juan Daniel Oviedo decide alejarse de Paloma Valencia tras su anuncio de apoyar a De La Espriella: “Homofobia y machismo”

La fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, anunció este domingo 31 de mayo que se distanciará de la candidata del Centro Democrático después de que ella anunciara su apoyo a Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial.

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“Esperábamos que Colombia entendiera que esta suma entre distintos era un camino para reconocer nuestra realida”, señaló el exdirector del DANE, y agregó: “Mi solidaridad con ella, porque ella contaba con el respaldo de la votación alrededor de una gran consulta por Colombia de más de 5.860.000 personas (...) que desaparecieron por el fenómeno del voto útil, de una campaña sucia, machista, homofóbica”.

“Es increible que Colombia se debata su futuro alrededor de la homofobia, el machismo, y la irresponsabilidad a la hora de gobernar. Por consiguiente esta es una decisión serie que debo asumir como líder político de centro que quiero ser”, puntualizó.

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El candidato a vicepresidente afirmó que anunciará su decisión frente a como se posicionará en la segunda vuelta el próximo 3 de junio a las 10:00 de la mañana, pero dejó en evidencia su animadversión hacia De la Espriella y precisó que su compromiso con la campaña de Valencia llegaba hasta el 31 de mayo según los acuerdos de quienes participaron en la Gran Consulta por Colombia.

“Yo aquí cumplí mi palabra, llegué a sumar, y asumí con gallardía este compromiso de la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, pero en realidad hoy me duele, como colombiano, que los resultados de estas elecciones se debatan entre los extremos populistas que nos distraen y que nos llevan a no reconocer los verdaderos problemas que tenemos en nuestro país”, aseveró.