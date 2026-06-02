Paloma Valencia estaría buscando frenar el avance de Cepeda e “invita a un café” a Oviedo y Claudia López

La senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático activó una sorpresiva ofensiva política para recomponer sus puentes con los sectores moderados, tras la debacle de la primera vuelta presidencial donde obtuvo apenas el 6,9 % de los votos. A través de una convocatoria abierta, Valencia propuso una reunión inmediata a su excompañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, y a los líderes alternativos Claudia López y Sergio Fajardo, en un intento por sumar apoyos frente al balotaje que disputarán Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

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La movilización de la congresista busca revertir el distanciamiento de figuras clave del centro político que se apartaron de su entorno luego de que el uribismo oficializara su respaldo a la candidatura de ultraderecha de De la Espriella. La estrategia se produce en un escenario de alta tensión, donde los votos de la primera vuelta representan el botín electoral definitivo para definir la presidencia de la República colombiana, por lo que buscan al centro para completar la llegada a la Casa de Nariño.

Las textualidades de la senadora y el fantasma de la “tiranía”

La congresista utilizó sus canales oficiales para formalizar el llamado, argumentando riesgos severos para la institucionalidad del país si no se consolida un bloque común. De manera textual, Valencia alertó sobre el panorama inmediato de la nación:

“Malos o buenos gobiernos se pueden superar. Lo que no se puede superar fácilmente es la tiranía. Por eso quiero invitar a mi vice, Juan Daniel Oviedo, a Sergio Fajardo y a Claudia López que se tomen un café conmigo para que hablemos de Colombia, de la sostenibilidad de las instituciones porque Colombia no cae. Colombia tiene que seguir en democracia y solo si estamos juntos y entendemos el desafío del momento, vamos a poder preservar nuestra democracia. Quedo pendiente”.

El mensaje apela directamente a la preservación del sistema democrático, aunque en los sectores de centro persisten serios reparos por la alianza del uribismo con De la Espriella. El candidato radical ha estructurado su campaña bajo denuncias constantes de fraude electoral, peticiones de intervención a mandatarios extranjeros como Javier Milei y propuestas de choque institucional que incluyen el retiro de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El portazo de Fajardo y los giros estratégicos en el centro

Las posibilidades reales de que este encuentro prospere enfrentan resistencias estructurales previas. Semanas antes, el excandidato Sergio Fajardo ya sostuvo una reunión privada con la senadora Valencia bajo esta misma modalidad, encuentro en el cual le notificó explícitamente su negativa a integrarse o respaldar la plataforma política promovida por el Centro Democrático.

Por otro lado, los movimientos recientes de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, apuntan en una dirección opuesta a la derecha. López ha mantenido líneas de comunicación fluidas y aproximaciones programáticas directas con el entorno del candidato de izquierda Iván Cepeda, restando viabilidad a la propuesta de la senadora derechista.

Asimismo, la situación con Juan Daniel Oviedo reviste una complejidad interna mayor. Oviedo aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Valencia bajo condiciones estrictas de respeto al Acuerdo de Paz y la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). No obstante, el cambio del partido hacia la candidatura de De la Espriella, quien promueve una agenda de mano dura y desmantelamiento de entidades estatales, provocó el distanciamiento del exdirector, dejando al uribismo sin una de sus principales puentes hacia los electores independientes de la capital.