Claudia López responde a su exvice, Leonardo Huerta, tras decisión de apoyar a De La Espriella para la segunda vuelta

Por medio de un mensaje en la red social X, la excandidata presidencial Claudia López se refirió recientemente a la decisión de quien fue hasta el domingo su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, de su apoyo a Abelardo De La Espriella. ​Él aseguró que tomó la decisión después de consultarlo con sus equipos territoriales de campaña y líderes sociales, y señaló que, pese a que “nunca en la vida” ha tratado con el abogado, sí ha tratado con José Manuel Restrepo y coinciden en múltiples temas.

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“Queremos dejar en claro algo: esto no es un cheque en blanco. (...) Seguiremos con nuestra independencia, revisando los temas importantes para el país y tomando posición en ellos, y seguiremos defendiendo los derechos humanos, la educación, la salud, la inclusión y el cuidado de las personas con discapacidad”, aseguró Huerta.

Ante esto, López respondió que sentía gratitud y aprecio hacia quien fue su vice, alguien que a la familia y movimiento político de este. “Acordamos que quedábamos en amistad y gratitud mutua, pero también en libertad de tomar una decisión de cara a la segunda vuelta. Leonardo y el país saben que respeto esa decisión, pero no la comparto”, señaló, desmarcándose del apoyo que Huerta le brindó a De La Espriella.

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En los últimos días, la exalcaldesa de Bogotá le ha hecho varios guiños al candidato Iván Cepeda, pero a su vez le ha pedido modificar ciertas posturas y estrategias de su campaña con el fin de tomar una posición al respecto. Recientemente, López informó que hará una transmisión en vivo este miércoles 3 de junio en horas de la noche para conversar con sus seguidores de cara a los comicios del 21 de junio.

“No hemos tomado ninguna decisión de segunda vuelta. Con mi equipo de Imparables hemos analizado y conversado sobre cómo seguiremos defendiendo la gente, la democracia, a las mujeres y a todas nuestras causas. Esta noche les contaremos y nos escucharemos. Gracias y Abrazos!”, anunció.