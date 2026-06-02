Por orden de un juez, De La Espriella tendrá que pedir disculpas públicas por insistirle a periodista que viera foto íntima suya

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella tendrá que pedir disculpas públicas por un polémico episodio en el que incomodó a una periodista Laura Rodríguez, del programa Piso 8, al insistirle en que viera una foto íntima suya. La decisión fue tomada por el Juzgado 129 Penal Municipal de Bogotá tras vulnerar sus derechos a la igualdad, la dignidad y la no discriminación, según la acción de tutela promovida por la ciudadana Tatiana Echavarría Arango.

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Tiene 48 horas

De La Espriella tiene 48 horas para emitir una “declaración pública dirigida a la ciudadania en la cual se retracte y se disculpe por las expresiones hechas en el programa piso 8″. Además, deberá reconocer expresamente “la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral, reconociendo que los criterios para sufragar de éstas obedecen a su inteligencia, discernimiento y opinión”.

El mensaje pidiendo disculpas debe permanecer visible por al menos 30 días y ser difundido “a través de los mismos canales digitales de comunicación utilizados habitualmente por el accionado para la divulgación de contenido politico y ciudadano”, con el fin de garantizar una visibilidad razonablemente equivalente a la que tuvo su actitud hacia la presentadora.

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Adicionalmente, la decisión judicial le informó al director y productor general del programa, Edwil Jhovany Ramirez Ortega “Jhovanoty”, que tiene un plazo de 48 horas para realizar la reedición técnica del video que registró la actitud de De La Espriella y suprimir de manera integral el segmento audiovisual que contiene las expresiones respecto de las cuales se acreditó la vulneración de derechos fundamentales.

“Una vez efectuada la reedición, el contenido originalmente publicado deberá ser reemplazado por la nueva versión en todas aquellas plataformas digitales administradas directamente por el medio de comunicación en las cuales continúe disponible para consulta pública”, detalla el fallo.

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El incómodo episodio

Esta orden responde al episodio ocurrido en ese programa donde dispuso a hablar sobre sus atributos físicos y exhibió una foto íntima suya ante los presentadores y la presentadora. De forma reiterada, llamó a la periodista utilizando términos como “cariño” y “niña” para que viera una imagen donde, supuestamente, se le marcaba la entrepierna. Además, afirmó que esa foto le “había ganado votos del electorado femenino”.

Cabe recordar que el abogado ya se había disculpado con Rodríguez, afirmando que “aunque no haya existido intención de mi parte de ofender y mucho menos de irrespetar, si una mujer se siente incómoda, un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas”. De La Espriella aseguró que no lo hizo de mala fe ni con la intención de hacer sentir mal, “mucho menos para acosarla frente a miles de televidentes”.

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“Todo ocurrió en un contexto humorístico y como parte del juego que se estaba dando en un programa de humor sobre mis partes íntimas y sobre un supuesto implante de silicona, mencionado por los anfitriones”, insistió y finalizó: “Mis sinceras disculpas, Laura. Lo lamento”.