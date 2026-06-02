¿Nueva fecha del Día del Padre? La propuesta de Fenalco para que no interfiera con la segunda vuelta del 21 de junio

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) anunció que este año está promoviendo que el Día del Padre, programado para el domingo 21 de junio, se celebre en otra fecha a causa de su coincidencia con la segunda vuelta presidencial. La organización instó a las familias a mover los encuentros, regalos y experiencias alrededor de esta fecha a otro fin de semana de este mes.

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¿Cuándo sugieren que se celebre?

Su propuesta, con el fin de no interferir en los comicios, es que para 2026 la fecha se traslade al domingo 14 de junio, que además coincide con un puente festivo, contrario al día 21. “El comercio organizado está preparado para atender la demanda de nuestras queridas familias y colombianos, y por esa razón los centros comerciales, las tiendas, los bares, los restaurantes, todos, estarán dispuestos a celebrar esta fiesta tan importante el próximo domingo 14 de junio”, afirmó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Desde la organización también precisaron que la iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del Día del Padre, sino promover una celebración anticipada que permita a las familias contar con mayor tiempo y organización y, a su vez, aprovechar el puente festivo.

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Crecimiento del comercio en el Día del Padre

Fenalco recordó la importancia comercial que tiene esta fecha para el comercio colombiano, señalando que durante el fin de semana del 14 y 15 de junio de 2025 se registraron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas, lo que representó un crecimiento del 6,38% frente a 2024. La celebración del año pasado logró una facturación total que superó los 641.000 millones de pesos, superando incluso a la del Día de la Madre de ese mismo año, que alcanzó los 617.000 millones.

Adicionalmente, informaron que, contrario al Día de la Madre donde hubo un aumento del 31 % en ventas digitales, el Día del Padre tuvo un fuerte componente presencial, con cerca del 80% de la facturación en puntos físicos. “Esto evidencia que la celebración del Día del Padre se asocia más a experiencias como salidas a restaurantes, visitas a centros comerciales y encuentros familiares”, apuntaron.