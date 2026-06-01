Cepeda reconoce resultados de las elecciones: “No hay irregularidades de suficientes para hablar de fraude”

El candidato Iván Cepeda anunció este lunes, 1 de junio, que reconoce los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo en las que ganó Abelardo de la Espriella con una diferencia cercana a los 700.000 votos. Su declaración, presentada en una rueda de prensa en Bogotá, se da después de que pusiera en duda esos resultados el día de ayer.

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Lo que dijo el domingo

“Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral (...) de 885.000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare. Segundo, existen indicios sobre un número indeterminado de mesas en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”, señaló el domingo, y agregó: “Lo dejamos claro de una vez. Solo nos pronunciaremos sobre los resultados cuando las comisiones escrutadoras aclaren nuestras dudas”.

Cambió de opinión tras verificaciones

Sin embargo, este lunes afirmó que, a lo largo de la noche, su equipo se encargó de hacer verificaciones y concluyó que “no hay irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”, ha dicho.

Igualmente, aseguró que desde su campaña valoran “altamente el resultado obtenido el día de ayer”: “Estamos hablando de casi 10 millones de personas que han refrendado su apoyo a nuestro programa, a nuestro gobierno, y al programa y mi candidatura. Eso quiere decir que un altísimo porcentaje de la población colombiana está con nosotros, y que como lo demostramos en las elecciones del Congreso de la República somos la principal fuerza política del pais”.

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Cabe recordar que en el preconteo de los votos de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella obtuvo 10.361.499 votos, equivalentes al 43,74% de los sufragios, e Iván Cepeda logró 9.688.361 sufragios, correspondientes al 40,90%. Paloma Valencia quedó en el tercer lugar con 1.639.685 votos, el 6,92% del total. Como ninguno superó el umbral del 50% necesario para ganar en primera vuelta, Cepeda y De La Espriella se medirán de nuevo en las urnas el próximo 21 de junio.