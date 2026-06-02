Hallan torso humano dentro de una maleta y descubren macabro crimen detrás de la desaparición de un hombre.

Lo que parecía una jornada habitual para una persona que buscaba materiales reciclables en un contenedor de basura terminó convirtiéndose en el punto de partida de una escalofriante investigación criminal en Filadelfia, Estados Unidos.

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El hombre revisaba desperdicios en busca de objetos de valor cuando encontró una maleta abandonada. Al abrirla, descubrió en su interior el torso mutilado de una persona.

El hallazgo activó un amplio operativo policial. Durante la inspección de la zona, los investigadores localizaron otras partes del cuerpo distribuidas en bolsas plásticas negras y en avanzado estado de descomposición.

La víctima era una persona con discapacidad

Las investigaciones permitieron identificar a la víctima como Vincent Good, de 53 años, quien mantenía una relación sentimental con Liza Ridley, una mujer que además trabajaba como su cuidadora.

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Según las autoridades, Good tenía una pierna y una mano amputadas, por lo que dependía de una silla de ruedas para movilizarse y requería asistencia permanente.

Desde el inicio de las pesquisas, los detectives centraron su atención en Ridley debido a inconsistencias en sus declaraciones sobre el paradero de su pareja.

Un taxista fue clave para resolver el caso

Uno de los elementos determinantes para esclarecer el crimen fue el testimonio de un conductor de taxi.

El chofer declaró a las autoridades que días antes había transportado a una mujer que llevaba una maleta de la que emanaba un fuerte olor. Al preguntarle qué contenía, ella respondió que se trataba de ropa mojada.

La explicación despertó sospechas en el conductor, quien decidió fotografiar a la pasajera.

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Cuando los medios informaron sobre el hallazgo de restos humanos dentro de una maleta, el taxista reconoció a la mujer y entregó la imagen a la Policía.

Confesó el asesinato

Tras ser detenida y confrontada con las pruebas recopiladas por los investigadores, Liza Ridley terminó confesando el crimen.

Según la investigación, la mujer disparó contra su novio y posteriormente participó en el desmembramiento del cuerpo para intentar ocultar el asesinato.

Las autoridades también determinaron que no actuó sola.

Familiares ayudaron a encubrir el crimen

La Policía arrestó además a Bernadette Ridley, hermana de la sospechosa; Liza Robinson, hija de la acusada; y Gnaeus Daniels, pareja sentimental de Robinson.

Los tres están acusados de colaborar en la limpieza de la escena del crimen, la eliminación de evidencias y el traslado de los restos humanos.

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La Fiscalía sostiene que los implicados intentaron borrar cualquier rastro que vinculara a la principal sospechosa con el homicidio.

El caso continúa bajo investigación mientras las autoridades avanzan en el proceso judicial contra los cuatro detenidos por uno de los crímenes más impactantes registrados recientemente en Filadelfia.