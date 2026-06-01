¿Cuándo es el Día del Padre en Colombia este 2026? La fecha cae en plena fiebre mundialista

Los papás en Colombia ya tienen fecha para recibir abrazo, almuerzo, regalo y, ojalá, que no les salgan con la clásica media comprada a última hora. Acá le contamos qué día exacto se celebra; y le damos recomendaciones para que quede como un rey o una reina con su ‘papito’ con un buen regalo mundialista.

Este 2026, el Día del Padre se celebrará el domingo 21 de junio, como ocurre tradicionalmente en el país: el tercer domingo del mes de junio. La fecha llega en un momento bastante particular para los amantes del fútbol, porque coincidirá con la fiebre del Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio. Es decir, este año más de un papá podrá celebrar su día con asado, familia y partido de fondo, el combo que muchos no cambian por nada.

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“Día del padre”.

¿Por qué el Día del Padre se celebra en junio?

Aunque en Colombia la fecha no siempre tiene el mismo número en el calendario, sí mantiene una regla sencilla: se celebra el tercer domingo de junio. Esta tradición se comparte con varios países y tiene como propósito reconocer el papel de los padres en la familia, la crianza y el acompañamiento de sus hijos.

El origen moderno de esta celebración suele relacionarse con Estados Unidos, donde Sonora Smart Dodd impulsó una jornada para homenajear a su padre, William Jackson Smart, un veterano viudo que crió a sus hijos. Con el paso de los años, la conmemoración se fue extendiendo y terminó fijándose en junio en diferentes países.

En Colombia, más allá del origen histórico, el Día del Padre se ha convertido en una excusa familiar para reunirse, invitar a comer, dar un detalle o simplemente compartir tiempo con quienes han estado ahí en las buenas, en las malas y en esos domingos eternos de fútbol, mercado y siesta en el sofá.

Regalos mundialistas para papá en este 2026

Como el Día del Padre cae en pleno ambiente de Mundial, la tarea de escoger regalo puede estar un poco más fácil. Para los papás futboleros, la primera opción casi que se canta sola: una camiseta de la Selección Colombia, una prenda de su equipo favorito o una chaqueta deportiva para ver los partidos bien uniformado.

También puede funcionar un kit para vivir el Mundial en casa: termo, gorra, bufanda, bandera, parlante o hasta una parrilla pequeña para armar plan de partido sin salir. Si el papá es de los que no perdona marcador, tabla y grupo, un buen detalle puede ser una libreta mundialista, un álbum, una suscripción deportiva o una pantalla mejor para ver los juegos como se debe.

Y si el presupuesto está más apretado, no pasa nada. A veces el mejor regalo no es el más caro, sino el más pensado: preparar su comida favorita, organizarle una tarde de fútbol con la familia o regalarle una carta con una foto vieja puede pegar más duro que cualquier compra de afán.

El Mundial 2026 será especial porque tendrá 48 selecciones y 104 partidos, una edición más grande de lo habitual y con calendario cargado durante más de un mes. Así que este Día del Padre tiene todos los ingredientes para ser una celebración con balón, emoción y mucho plan familiar.

Eso sí, más allá del regalo, la invitación es simple: no esperar hasta el último minuto. Porque una cosa es dejar todo para el VAR y otra muy distinta es llegar el 21 de junio sin detalle, sin plan y sin excusa.

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