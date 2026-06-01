Calendario de festivos para el Mundial 2026: ¿Qué días pedir para vacaciones en junio?

Colombia históricamente ha sido considerado uno de los países de la región con mayor días festivos. La mayoría como resultado de la conmemoración de fiestas católicas que dejan cerca de 18 días adicionales en el año para descansar. Y justamente, junio se perfila como el mes en el que más festivos hay.

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Con tan solo 19 días laborales, junio se convierte en el mes predilecto para descansar. Tanto así, que desde ya muchos se programan porque más allá de extender sus vacaciones, este mes se lleva a cabo la fiesta más grande del fútbol internacional: El mundial 2026.

De acuerdo con el calendario del Mundial, el primer partido de la Copa del Mundo 2026 se jugará el jueves 11 de junio de 2026. El encuentro inaugural lo disputarán las selecciones de México y Sudáfrica (correspondiente al Grupo A).

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¿Cuándo es el primer partido de la selección Colombia?

Y focalizándose específicamente en Colombia, el primer partido de la Selección será Colombia vs. Uzbekistán el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Cuáles son los festivos de junio?

Ahora bien, sobre los festivos en Colombia, para junio tenemos tres puentes: el 8, el 15 y el 29.

Como consejo, tenga en cuenta que al pedir sus vacaciones solo se cuentan los días hábiles. Por eso, si programa sus vacaciones para junio extenderá sus días de descanso.