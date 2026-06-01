Estados Unidos se pronunció sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia

BEIJING (China), 14/05/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), sentado junto a su secretario de Estado, Marco Rubio (I), en Pekín, China. EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL

En la noche de este domingo 31 de mayo, después de que se conoció el preconteo de las elecciones presidenciales en Colombia, el gobierno de Estados Unidos se pronunció y le dio su respaldo al proceso electoral.

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A través de canales oficiales, el Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó que las votaciones son una expresión de el pueblo colombiano.

“Esta elección es una decisión del pueblo colombiano. Estados Unidos apoya el derecho del pueblo colombiano a elegir libremente a los líderes de su país.Estados Unidos se complace en unirse a otras misiones internacionales para observar la sólida y resiliente democracia colombiana en acción. Nos enorgullece nuestra amistad de más de 200 años con Colombia”, indicó el Departamento de Estado en un su pronunciamiento, citado por Noticias Caracol.

Petro advirtió que no reconocerá el preconteo

El comunicado compartido por el Departamento de Estado de Estados Unidos contrastó con los fuertes señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro después de que se divulgaron los primeros resultados electorales en el preconteo.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, advirtió el presidente Petro en su cuenta oficial en la red social X.