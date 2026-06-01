Atención: Federación Colombiana de Fútbol responde a quejas de Iván Cepeda por uso de camiseta de la Selección

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció este lunes, 1 de junio, sobre el uso de la camiseta de la Selección Colombia tras los cuestionamientos del candidato Iván Cepeda frente al uso que le da la campaña de su contricante en segunda vuelta, Abelardo de la Espriella, a esa prenda deportiva.

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Aclararon que no distribuyen la camiseta

Desde la organización comenzarón por aclarar que no son los distribuidores de la camiseta de la Selección, sino que lo es la marca Adidas y cualquier ciudadano puede adquirirla en los puntos de venta de dicha empresa.

Aunque afirmaron que “en los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación, se han iniciado las acciones legales correspondientes", la Federación no tiene ninguna facultad legal para limitar el uso de la prenda en “eventos o controversias no comerciales”.

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Pidieron no meter a la FCF y la Selección en política

No obstante, recordaron que la FCF ha hecho reiterados llamados públicos a través de redes sociales “para que sus marcas y distintivos no sean usados para fines distintos al deportivo".

“Lamentamos profundamente que la camiseta de la Selección Colombia, que simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras, sea malinterpretada o sea objeto de controversias ajenas a la gloria deportiva", agregaron, e invitaron a "mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos".

Finalmente, hicieron un llamado a preservar a la Selección Colombia como “un ícono de unidad”. “Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”, dijeron.

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La petición de Cepeda

En una publicación de este mismo lunes, Iván Cepeda le había pedido a la FCF que fijara una posición frente al tema afirmando: “La Selección Colombia es de todos los colombianos. Su camiseta es un símbolo nacional, y tiene restricciones comerciales y políticas”.

“Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral”, agregó en su pronunciamiento en X.