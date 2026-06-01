Empapelaron el estadio El Campín con panfletos en contra de Ramón Jesurún en Bogotá

La reelección de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) continúa generando reacciones entre algunos sectores de la afición. En las últimas horas, videos difundidos en redes sociales mostraron decenas de afiches pegados en los alrededores del estadio El Campín de Bogotá con mensajes críticos hacia el dirigente, quien recientemente fue ratificado para permanecer al frente de la entidad durante los próximos cuatro años.

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Las imágenes compartidas por usuarios muestran carteles con el rostro de Jesurún acompañado de una frase que llamó la atención de los aficionados: “El pueblo construyó el fútbol, las élites lo venden”. En los afiches también aparece un signo de pesos sobre la frente del dirigente, una representación que algunos interpretan como una crítica a la gestión administrativa y comercial del fútbol colombiano.

Crece el rechazo a Ramón Jesurún: El Campín amaneció cubierto con carteles críticos tras su reelección

La aparición de estos mensajes ocurre pocos días después de la asamblea en la que la Federación Colombiana de Fútbol definió su nueva estructura directiva. Aunque durante las semanas previas surgieron versiones sobre posibles cambios en la presidencia de la entidad, finalmente Jesurún fue reelegido sin mayores sobresaltos para continuar liderando el organismo rector del fútbol nacional.

El dirigente asumió la presidencia de la Federación en noviembre de 2015, luego de la salida de Luis Bedoya, quien renunció en medio de las investigaciones relacionadas con el escándalo internacional conocido como FIFA Gate. Desde entonces, Jesurún ha permanecido al frente de la institución y ahora completará más de una década en el cargo.

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La reciente asamblea también dejó modificaciones dentro del Comité Ejecutivo de la FCF. Entre los cambios más destacados figura la salida de Luis Miranda y Juan Fernando Mejía como representantes de la Dimayor. En su lugar fueron designados Alejandro Arteta, expresidente del Junior de Barranquilla, y Óscar Astudillo, dirigente vinculado al Envigado FC. Además, Carlos Mario Zuluaga continuará desempeñándose como vicepresidente de la Federación.

Durante la presentación de su informe de gestión, Jesurún defendió los resultados obtenidos bajo su administración. El dirigente destacó el crecimiento del fútbol femenino colombiano, los avances en infraestructura deportiva y los logros alcanzados por las distintas selecciones nacionales en competencias internacionales.

Entre los puntos resaltados por la Federación se encuentran el subcampeonato mundial conseguido por la Selección Colombia Femenina Sub-17 en 2022, la consolidación de figuras como Linda Caicedo y Mayra Ramírez en el fútbol europeo, la modernización de las sedes deportivas en Bogotá y Barranquilla, así como la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el informe presentado ante la asamblea, la administración aseguró que “se consolidó la gestión deportiva con resultados contundentes en todas las categorías. Se avanzó en la modernización de las sedes de Barranquilla y Bogotá, se inauguró el Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento, los ingresos y utilidades registraron un crecimiento sostenido y hoy se ejecuta la hoja de ruta hacia 2026”.

Sin embargo, pese a los logros expuestos por la Federación, la gestión de Jesurún sigue siendo objeto de cuestionamientos por parte de algunos aficionados y sectores del fútbol colombiano. En los últimos meses también se han presentado controversias relacionadas con decisiones alrededor de la Selección Colombia, incluyendo el debate generado por la eventual convocatoria del futbolista Sebastián Villa para el Mundial de 2026.

Aunque el jugador aseguró públicamente que “yo no tengo ningún problema con la justicia, les puedo mostrar mi expediente, yo estoy libre”, su posible presencia en la selección generó una fuerte discusión pública que terminó convirtiéndose en uno de los temas más sensibles alrededor del equipo nacional.

Ahora, la aparición de afiches en El Campín vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la gestión de Ramón Jesurún. Mientras la Federación destaca avances deportivos y financieros, una parte de la afición continúa expresando su inconformidad con el rumbo que ha tomado el fútbol colombiano bajo su administración.