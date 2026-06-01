Carlos Antonio Vélez lanzó ‘Cavsula política’ para criticar a Cepeda y Petro por no aceptar resultado de elecciones

Lo que faltaba en una jornada electoral caliente: Carlos Antonio Vélez también se metió en la conversación política. El periodista deportivo, reconocido por no guardarse mucho cuando habla de fútbol, Gobierno o actualidad nacional, reaccionó con ironía a las dudas que han expresado Gustavo Petro e Iván Cepeda sobre el preconteo de la primera vuelta presidencial en Colombia.
A través de su cuenta de X, Vélez lanzó una frase corta, pero suficiente para generar conversación: “Cuando ganan, todo es limpio y cuando pierden .. ¡Hubo fraude! A cantarle a Gardel”.
El comentario apareció después de que Petro y Cepeda pusieran sobre la mesa cuestionamientos frente al conteo preliminar, en medio del escenario que deja a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda como los dos candidatos que se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial.
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De acuerdo con el avance 30 de la Registraduría Nacional, con 121.868 de 122.020 mesas informadas, equivalentes al 99,87 %, Abelardo de la Espriella registraba 10.346.212 votos, correspondientes al 43,73 %, mientras Iván Cepeda alcanzaba 9.680.548 votos, es decir, el 40,91 %.
Vélez reaccionó a las dudas sobre el preconteo en las elecciones
El comentario de Carlos Antonio Vélez parece apuntar directamente a la discusión que se abrió tras los pronunciamientos de Petro y Cepeda. El presidente aseguró en X que no aceptará los resultados del preconteo y que solo atenderá los resultados vinculantes de las comisiones escrutadoras. Además, habló de presuntas diferencias en el censo y de supuestos cambios en el software de conteo.
Cepeda, por su parte, también pidió verificación electoral y señaló que su campaña revisa posibles inconsistencias. En su discurso posterior a los resultados, el candidato del Pacto Histórico habló de votos “mal contados”, de presuntas “votaciones atípicas” y de la necesidad de esperar a que las comisiones escrutadoras aclaren el panorama.
En ese contexto, Vélez respondió con su estilo habitual: directo, ácido y sin mucho rodeo. La expresión “A cantarle a Gardel” suele usarse de manera coloquial para decir que ya no hay mucho que reclamar o que la queja llega tarde, algo así como mandar a alguien a resignarse.
El preconteo no es definitivo en las elecciones
Ahora bien, más allá del rifirrafe en redes, hay un punto clave en la discusión: el preconteo no define jurídicamente una elección. La misma Registraduría aclara en sus boletines que estos datos son de carácter informativo, no vinculante y no pueden considerarse documentos electorales definitivos.
El proceso con fuerza legal es el escrutinio, que se realiza posteriormente y es el escenario donde se revisan reclamaciones, actas y eventuales inconsistencias. Por eso, aunque el avance preliminar ya marca el escenario político de la segunda vuelta, las campañas todavía pueden acudir a los canales institucionales si tienen reparos sobre mesas o resultados.
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La frase de Vélez, sin embargo, movió la conversación hacia otro terreno: el de la opinión pública y la lectura política del resultado. Para algunos usuarios, el periodista resumió con ironía el malestar frente a las denuncias que suelen aparecer después de las derrotas. Para otros, los reclamos de Petro y Cepeda deben revisarse antes de cerrar cualquier discusión.
Lo cierto es que la segunda vuelta arrancó con ambiente cargado, con candidatos en modo campaña, el Gobierno cuestionando el preconteo y voces como la de Carlos Antonio Vélez echándole más leña al debate desde las redes sociales.
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