“Entre más suban el mínimo, menos opción de trabajo habrá”, Carlos Antonio Vélez en su reflexión sobre las elecciones

Carlos Antonio Vélez, que desde hace varias semanas abre su famoso espacio, Palabras Mayores, con una intervención política, inclinada a su postura hacia la derecha, ya conocida, en esta ocasión, sugirió no votar por quienes suben el salario mínimo, además, pidió revisar la fórmula vicepresidencial y de paso no vender el voto por una lechona o tamal.

Fue en la mañana de este viernes 29 de mayo, en el programa Planeta Fútbol, que se emite por RCN Radio y Win Sports, que el periodista deportivo lanzó su reflexión personal, invitando a sus seguidores a votar.

“El domingo hay elecciones. Piensen muy bien. Uno no se puede estar equivocando cada 4 años. Si se equivocó hace 4 años, corrija el error”, inició.

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Agregando que “Hay un detalle muy importante. Mire quién podría ser, en ausencia del presidente, el vicepresidente. Mire, no solamente al candidato si no quién está como segundo en la fórmula. Uno se pone a mirar y bendito sea Dios”.

“Pilas, no. El tamal, la lechona, los 30 mil o 55 mil pesitos. Rico. En un momentico se van y luego quedan enyardados con la promesa de que les van a dar trabajo y a subsidiar”, añadió.

“Entre más suban el salario mínimo, menos opción de trabajo habrá porque el empleador: ‘si tengo una empresita con 4 o 5 empleados y me suben el salario mínimo. No, yo tengo que hacer que ustedes vivan bien, pero también producir, porque si no produce el negocio, ¿cómo vas a dar empleo? y ¿cómo lo vas a pagar?’”, concluyó.

Marcada postura de un Carlos Antonio Vélez que se ha visto en los últimos meses cercano al partido Centro Democrático, incluso, apareciendo hablando públicamente en un foro de esa colectividad.