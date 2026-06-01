Presidente Petro prendió las alarmas por la segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo: dijo que no aceptará el preconteo

El presidente Gustavo Petro reaccionó al avance del preconteo presidencial, que perfila una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, con un fuerte cuestionamiento al proceso de conteo transmitido y a la validez de esos resultados preliminares.

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En una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que “el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante” y que sus datos “no son norma pública”. La declaración se dio en medio de la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, cuando la Registraduría Nacional ya reportaba más del 99 % de mesas informadas y una ventaja de De la Espriella sobre Cepeda.

De acuerdo con el avance 30 de la Registraduría, con 121.868 de 122.020 mesas informadas, equivalentes al 99,87 %, Abelardo de la Espriella registraba 10.346.212 votos, correspondientes al 43,73 %, mientras Iván Cepeda alcanzaba 9.680.548 votos, es decir, el 40,91 %. Con ese panorama, ambos candidatos se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial.

Petro cuestionó el preconteo

El presidente fue más allá del llamado a esperar el escrutinio y afirmó que no aceptará los resultados del preconteo. En su mensaje, Petro sostuvo que hubo modificaciones recientes en los algoritmos del software de conteo y escrutinios, además de supuestas diferencias entre el censo oficial y el censo cargado en el sistema.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, escribió el mandatario.

Petro también aseguró que “hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista”, y afirmó que, según él, en ese segundo registro habría “800.000 personas adicionales”. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos del presidente y no fueron acreditadas en el boletín de resultados preliminares de la Registraduría.

El presidente dijo que esperará a las comisiones escrutadoras

En la misma publicación, Petro señaló que solo atenderá los resultados provenientes de las comisiones escrutadoras. “Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República”, afirmó.

La propia Registraduría incluye en sus boletines una advertencia sobre el alcance del preconteo: estos datos son de carácter informativo, no vinculante y no pueden considerarse documentos electorales que definan una elección. Esa precisión aparece en el avance 30, el mismo que muestra a De la Espriella y Cepeda como los dos candidatos más votados.

La reacción de Petro abre un nuevo capítulo político en una jornada que ya estaba marcada por la tensión de la segunda vuelta. Mientras las campañas de De la Espriella y Cepeda se preparan para disputar el balotaje, el pronunciamiento presidencial pone el foco en las garantías electorales, el escrutinio oficial y la necesidad de esperar los resultados con fuerza jurídica.