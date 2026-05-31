Armando Benedetti también mostró su voto: respaldó la candidatura de Iván Cepeda

El ministro del Interior, Armando Benedetti, dejó al descubierto su voto durante la jornada electoral de este domingo 31 de mayo, al evidenciarse que marcó el tarjetón a favor de la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

La situación se presentó en el mismo puesto de votación donde a la par acudió el presidente de la República, Gustavo Petro, quien también hizo pública su elección ante los medios de comunicación.

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De acuerdo con las imágenes difundidas durante la jornada, Benedetti ya se encontraba en el lugar de votación desde antes de la llegada del jefe de Estado y participó de la actividad electoral que concentró la atención de periodistas y ciudadanos.

Petro mostró abiertamente su tarjetón

El presidente Petro también ejerció su derecho al voto y, tras la insistencia de varios periodistas presentes, decidió desdoblar el tarjetón que inicialmente tenía preparado para depositar en la urna.

El gesto permitió observar que su voto fue para la fórmula encabezada por Iván Cepeda junto a Aida Quilcué, confirmando públicamente su respaldo a esa candidatura en la primera vuelta presidencial.

Durante su intervención previa, el mandatario hizo un llamado a los colombianos para que ejerzan el sufragio de manera libre y sin presiones. Asimismo, pidió a las autoridades actuar contra cualquier intento de intimidación a los votantes.

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“Hay que cuidar el voto, no solo al depositarlo. Al terminar las elecciones, cuidar que ese voto se refleje con exactitud por las comisiones escrutadoras. Eso implica salir después del cierre a cuidar los votos”, manifestó.

Llamado a proteger el proceso electoral

Además de sus mensajes sobre la participación ciudadana, Petro solicitó al registrador nacional avanzar en el proceso para que la Registraduría asuma la propiedad del software electoral, una medida que, según señaló, responde al cumplimiento de una orden judicial.

La coincidencia entre el voto mostrado por el presidente y el evidenciado posteriormente por el ministro del Interior confirma el respaldo de ambos funcionarios a la candidatura de Iván Cepeda en una jornada electoral marcada por la alta expectativa sobre los resultados y el desarrollo de las votaciones en todo el país.