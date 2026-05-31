Claudia López reveló su voto después de llegar saltando y cantando junto a su mascota

Una de las candidatas más representativas de estas elecciones presidenciales colombianas es la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. Desde sus inicios en la política, se ha mostrado como uno de los personajes más transparentes ante la población y que se ha vuelto una referente para muchas personas del país, quienes siguen sus ideales constantemente.

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Aunque no es una de las favoritas a quedarse con el lugar en la casa de Nariño, se dejó ver alegre y sonriente durante su camino al puesto de votación, al cual llegó saltando, cantando y acompañada de sus seguidores y hasta su mascota.

Justo antes de depositar el tarjetón en la urna, la propia candidata mostró a la cámara su voto y se hizo viral rápidamente con miles de reproducciones en X, donde las filmaciones fueron compartidas.

Cómo consultar su puesto de votación para las elecciones en Colombia: paso a paso

Consultar el puesto de votación es uno de los pasos más importantes antes de participar en una jornada electoral en Colombia, especialmente para evitar confusiones el día de las elecciones, desplazamientos innecesarios o llegar a un lugar donde la cédula no está habilitada para votar.

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La Registraduría Nacional del Estado Civil tiene habilitada una herramienta oficial para que los ciudadanos puedan revisar su lugar de votación ingresando únicamente el número de cédula. Este servicio permite conocer el departamento, municipio, zona, puesto y mesa donde cada persona está registrada para ejercer su derecho al voto.

¿Cómo consultar el puesto de votación?

El proceso es sencillo y se puede hacer en línea desde celular, computador o cualquier dispositivo con conexión a internet. Estos son los pasos:

Ingrese a la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Busque la opción de consulta de “Lugar de votación” o “Consulte aquí su lugar de votación”. Escriba su número de cédula sin puntos, comas ni espacios. Marque la casilla de verificación de seguridad, si el sistema la solicita. Haga clic en consultar. Revise cuidadosamente la información que aparece en pantalla: puesto, dirección y mesa de votación.

La recomendación es hacer esta consulta con anticipación y no dejarla para el mismo día de las elecciones. En jornadas de alta demanda, las plataformas pueden recibir muchas visitas al mismo tiempo, por lo que revisar el dato días antes evita contratiempos.