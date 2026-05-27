“Aprovechando para seguir difamando”: Margarita Rosa salió en defensa de Iván Cepeda y arremetió contra Álvaro Uribe

La recta final hacia las elecciones presidenciales de este próximo 31 de mayo tiene las redes sociales convertidas en un auténtico campo de batalla donde las celebridades no se están guardando absolutamente nada. En las últimas horas, la temperatura digital llegó a su punto máximo tras un explosivo intercambio de mensajes que involucró al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la icónica actriz y activista Margarita Rosa de Francisco.

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La inolvidable ‘Niña Mencha’, fiel a su estilo vehemente y sin filtros, no dudó en saltar a la arena para blindar al candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, lanzando de paso un dardo letal contra el uribismo.

El polémico rifirrafe encendió ampolla luego de que Uribe Vélez publicara un picante mensaje dirigido a Cepeda, en el que aseguraba con ironía: “Señor, se ve que usted está aprovechando esta semana que falta para seguir difamando lo que más pueda. Ojalá la sociedad despierta acompañe al candidato Iván Cepeda en absoluta paz”.

Ante este cuestionamiento, Margarita Rosa, quien es una de las voces más influyentes de la izquierda en el entorno digital, reaccionó de inmediato y usó el mismo texto del exmandatario pero de forma invertida y con un fuerte sarcasmo, para recordarle los constantes señalamientos de la oposición de cara a la contienda electoral.

La actriz expuso de manera contundente los ataques tradicionales que recibe el senador, ironizando sobre las acusaciones del líder del Centro Democrático: “Cepeda engaña a todo el mundo. Odiaba a los paramilitares y después les ofreció beneficios para que me acusaran; niega que fue colaborador de las FARC; ha engañado a toda Colombia con la Paz Total que solo ha servido para aumentar el narcoterrorismo. Paloma Presidente”, replicó de Francisco, dejando en claro que para ella estos argumentos no son más que estrategias de difamación para impulsar la aspiración de la congresista Paloma Valencia.

El espaldarazo de la caleña a Cepeda desató un tsunami de comentarios entre quienes defienden su valentía política y los sectores de oposición que no le perdonan su férrea postura.

¿Quién es Will Van Der Vlugt, el actual esposo de Margarita Rosa de Francisco?

Mientras la reconocida escritora se roba todos los titulares por sus encendidos debates en la esfera pública del país, en su vida íntima goza de una profunda estabilidad lejos del ruido mediático. Tras más de 15 años de una reservada y sólida relación de complicidad, Margarita Rosa de Francisco llegó al altar a finales del año pasado para darle el “sí, acepto” al productor y fotógrafo de origen holandés Will Van Der Vlugt.