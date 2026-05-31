¿Nos sorprende? Paloma Valencia confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella

Este 31 de mayo se dio una nueva jornada electoral donde millones de colombianos salieron para elegir al próximo presidente de Colombia. Con el paso de los minutos y el cierre de las urnas, el favoritismo frente a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fue evidente, donde uno superó los 10 millones de votos mientras que el otro estuvo a pocos votos de alcanzar este umbral.

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Luego de conocerse la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, una de las primeras figuras en referirse a este hecho fue Paloma Valencia, quien, además de agradecer por los votos obtenidos, confirmó su apoyo a Abelardo de la Espriella, hecho que generó sorpresa por parte de varios colombianos debido a las críticas y el intercambio de palabras que tuvieron antes de las elecciones presidenciales. Cabe resaltar que Juan Daniel Oviedo también llamó la atención con su reacción, que terminó siendo no tan positiva.

“Nuestra defensa es por Colombia, por una economía de mercado y, por eso, hoy quiero decirlo claramente: a pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia (...) Colombia no caerá en el comunismo ni neocomunismo”, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Paloma Valencia, aprovechando para felicitar a Abelardo por la cantidad de votos obtenidos.

¿Quién es el esposo de Paloma Valencia?

El esposo de Paloma Valencia es Tomás Rodríguez, un economista, académico y profesor universitario, con quien conforma uno de los hogares más estables de la esfera pública nacional. A diferencia de la fuerza y la alta exposición mediática que caracterizan el día a día de Valencia, Rodríguez ha optado por mantener un perfil mucho más discreto, alejado por completo de los micrófonos y los debates políticos. Tomás se ha convertido en el soporte clave de la líder del Centro Democrático en su faceta más íntima, compartiendo la crianza de su pequeña hija, Amapola, y demostrando que detrás de las grandes figuras de la política también hay espacios de total reserva y tranquilidad familiar.