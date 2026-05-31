“Hemos perdido”: Álvaro Uribe rompió el silencio tras derrota de Valencia y confirma su apoyo a Abelardo

Álvaro Uribe Vélez eligió a Paloma Valencia como la candidata por el partido del Centro Democrático para las elecciones presidenciales, buscando la mayor cantidad de votos durante la más reciente jornada electoral que se llevó este 31 de mayo. Sin embargo, a Valencia no le alcanzó, ubicándose en el tercer lugar y obteniendo tan solo un poco más de un millón de votos frente a Abelardo de la Espriella quien superó los 10 millones de pesos y se ubicó en el primer lugar.

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Ante la evidente derrota de Paloma Valencia, el expresidente de Colombia envió un contundente mensaje a través de sus redes sociales, dejando claro que se hace cargo de asegurando: “Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder, con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el Dr. Abelardo De La Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero.

Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos Presidente al Dr. Abelardo De La Espriella", fueron las declaraciones expuestas por parte de Álvaro Uribe Vélez.