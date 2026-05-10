Álvaro Uribe reveló por qué le duele que lo llamen ‘paraco’ y encaró las culpas por los falsos positivos

Álvaro Uribe Vélez es el hombre que redefinió el ejercicio del poder y la política en el país durante las primeras décadas del siglo XXI. Como presidente de la República en dos periodos consecutivos (2002-2010), su mandato estuvo marcado por la política de Seguridad Democrática, una estrategia que buscó debilitar a los grupos guerrilleros y que le otorgó niveles de popularidad históricos, aunque no estuvo exenta de intensos debates judiciales y sociales. Tras su paso por la Casa de Nariño, su influencia no se desvaneció, consolidándose como el máximo líder del partido Centro Democrático.

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Este 10 de mayo se llevó a cabo el esperado stream de WestCol con el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, siendo uno de los más esperados en las redes sociales, teniendo en cuenta que hace varias semanas el protagonista fue Gustavo Petro.

La entrevista se llevó a cabo en El Ubérrimo la finca en la que reside Álvaro Uribe Vélez y uno de los detalles que más llamó la atención fue cuando el expresidente dejó claro el dolor que siente cada vez que le dicen “paraco”:

“Antes me decían mucho ‘Uribe paraco’ (...) Ahora he ido a muchas universidades he tenido un buen diálogo y ha sido más amable (...) Claro, me duele, porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo, entonces uno dice este país necesita seguridad ‘ay, paraco’, fortaleza, ay que meterle un bombazo a esos bandidos, ‘ah, paraco’. Entonces, yo desmonté el paramilitarismo y extradité ni eso ha servido.

A mí me tocaron más de 90 masacres simplemente por sesgo político, era Uribe, era Uribe (...) Bajamos de 28 mil a 14 mil homicidios (...) Eso lo nublaron con el tema los falsos positivos (...) Me duele mucho y me duele que hayan ocurrido bastante violación de derechos humanos, porque la hubo, pero déjeme dividir eso en cuantos hubo y que hice yo“, fueron las declaraciones expuestas por parte del expresidente, Álvaro Uribe Vélez.