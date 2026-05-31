Denuncia: Adultos mayores llegaron a votar y se encontraron con que les movieron las mesas a un piso 11 generando caos en el Centro Comercial San Diego

Una ola de denuncias ciudadanas se registró este domingo durante la jornada electoral en Medellín luego de que cientos de votantes encontraran que las mesas de votación del tradicional puesto ubicado en el Centro Comercial San Diego fueron trasladadas al piso 11 del edificio, situación que generó largas filas, congestión y dificultades de acceso, especialmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

De acuerdo con los reportes de los ciudadanos, el cambio tomó por sorpresa a muchos electores que históricamente habían votado en zonas ubicadas en los primeros niveles del complejo comercial. Sin embargo, para estas elecciones, las mesas fueron ubicadas en el centro de eventos del piso 11, obligando a los asistentes a depender de los ascensores o a subir por las escaleras.

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Denuncian caos por cambio de mesas en puesto de votación en Medellín

Las quejas se multiplicaron durante las primeras horas de la jornada debido a la alta congestión en los accesos. Votantes denunciaron que solo unos pocos ascensores estaban disponibles para movilizar a cientos de personas, generando tiempos de espera prolongados. Algunos ciudadanos aseguraron que debieron esperar más de una hora para llegar al lugar de votación.

La situación impactó principalmente a los adultos mayores, quienes constituyen una parte importante del potencial electoral asignado a este puesto de votación. Según los testimonios conocidos durante la jornada, varias personas tuvieron dificultades para desplazarse hasta el piso donde fueron instaladas las mesas.

Ante los reclamos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la administración distrital recibió reportes sobre los inconvenientes y pidió a la Registraduría atender la situación.

“En San Diego nos reportan que normalmente se hacía la votación en el primer nivel, en el primer piso y que ahora la Registraduría subió el puesto de votación a un piso 11, entonces que hay adultos mayores, que hay pocos ascensores, pero ya le dijimos a la Registraduría, vayan solucionan y nos dijeron que estaban en eso”, manifestó el mandatario.

Por su parte, la Registraduría y las autoridades electorales realizaron seguimiento a los inconvenientes para evaluar medidas que permitieran agilizar el acceso de los votantes y garantizar el desarrollo de la jornada democrática.

Desde el Centro Comercial Centro Comercial San Diego se había informado previamente que, por primera vez, el puesto de votación sería trasladado desde las zonas tradicionales hacia el centro de eventos de la edificación, con el argumento de ofrecer espacios cubiertos y organizados para los ciudadanos. El lugar tiene un potencial electoral superior a las 13.000 personas.

Pese a ello, durante la jornada numerosos votantes cuestionaron la logística implementada y solicitaron que se adopten medidas para facilitar el acceso de las personas mayores y evitar mayores traumatismos en el proceso electoral. Hasta el momento, las autoridades no han reportado alteraciones de orden público asociadas a esta situación.