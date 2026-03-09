¿Quién es Aída Quilcué, la nueva fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

Después de las elecciones de este 8 de marzo, varios candidatos a la Presidencia informaron que empezarían a anunciar a sus fórmulas vicepresidenciales. El senador y candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda decidió dar el golpe de opinión primero y confirmó que será la senadora Aída Quilcué quien lo acompañe en el tarjetón para la primera vuelta presidencial.

(Lea más contenido políticos dando clic en: “Nos revolcaron”: Candidato a la Cámara del Nuevo Liberalismo lamentó la dolorosa derrota del partido de Galán).

Aída Quilcué es oriunda del municipio de Tierradentro, en el Cauca, fue consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y es reconocida por su trabajo de la mano de pueblos indígenas en departamentos como el Cauca y el Huila. De hecho, ha estado trabajando con comunidades desde hace más de 20 años.

Antes de convertirse en senadora, estuvo al frente de la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la ONIC, que vela por la protección y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la denuncia de violaciones por el conflicto armado.

Este último punto es clave, pues su perfil es muy afín al trabajo que ha desarrollado Iván Cepeda durante su carrera política. Antes de llegar al Congreso, Cepeda también estuvo trabajando en organizaciones que velaban por la protección de los derechos humanos en organizaciones como el Movimiento De Víctimas De Crímenes De Estado (Movice).

¿Cuál es la estrategia de Cepeda al elegir su fórmula vicepresidencial?

La movida política de Cepeda al elegir a Quilcué como fórmula vicepresidencial, sin embargo, ha causado sorpresa en la opinión pública. Comúnmente, la elección de fórmulas tiene como fin captar a una porción más grande del electorado. Teniendo en cuenta que Cepeda ha conseguido aglutinar a buena parte de la izquierda bajo su figura, la llegada de una fórmula más cercana al centro le hubiera ayudado a atraer a otros sectores políticos.

Sin embargo, el mensaje de incluir a una mujer indígena con una larga trayectoria en movimientos sociales podría ser interpretado como un gesto de coherencia frente a su electorado. Al menos así lo dejó ver el candidato del Pacto en el mensaje en el que confirmó que Aída Quilcué lo acompañará en primera vuelta.

“El CRIC y Aída representan lo mejor de las tradiciones de la resistencia, la lucha social, la construcción de un país justo y democrático. Juntos vamos a recorrer este camino, para mí es muy placentero que sea alguien de los pueblos indígenas”, sostuvo Cepeda.

Aída Quilcué había sido víctima de un secuestro el mes pasado

El nombre de Aída Quilcué ha sonado mucho en la opinión pública en las últimas semanas no solo por su trabajo en el Congreso, sino también porque fue víctima de un secuestro en el departamento del Cauca.

Los hechos se presentaron el pasado 10 de febrero, cuando se encontraba transitando entre los municipios de Inzá y Totoró. La Unidad Nacional de Protección (UNP) informó en su momento que el vehículo asignado a su esquema de seguridad fue interceptado por hombres armados.

“Según el reporte de una de las personas del esquema de protección de la congresista, el vehículo en el que se desplazaban fue conducido por uno de los captores y posteriormente abandonado en la vereda Salado Blanco, cerca del casco urbano del municipio de Totoró. Al parecer, la senadora Quilcué fue separada del escolta que la acompañaba. A través de su cuenta en la red social X, desde donde inicialmente se denunció el secuestro, se informó posteriormente sobre su liberación, agradeciendo la gestión realizada por la Guardia Indigena”, informó la UNP después de que la senadora recuperó su libertad.