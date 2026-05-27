Murió bebé de 6 meses tras presunto abuso sexual y brutales agresiones en su cuerpo en El Espinal, Tolima

La muerte de Mia Kataleya Ramírez López, una bebé de apenas seis meses, ha causado profunda conmoción e indignación en el departamento del Tolima y en todo el país. La menor falleció sobre el mediodía de este miércoles 27 de mayo mientras permanecía internada en estado crítico en la Clínica Clinaltec de Ibagué, luego de haber sido remitida desde el Hospital San Rafael de El Espinal por las graves lesiones que presentaba y que serían consecuencia de un presunto caso de abuso sexual y agresiones físicas.

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De acuerdo con los primeros reportes médicos y judiciales, la bebé ingresó al centro asistencial durante la tarde del martes con un delicado cuadro de salud. Los especialistas detectaron signos de violencia extrema, entre ellos fiebre, laceraciones, desgarros y fracturas en brazos y piernas, además de otras lesiones que alertaron de inmediato al personal médico sobre la gravedad de lo ocurrido.

Bebé murió en Ibagué tras presunto abuso sexual y violencia extrema en El Espinal

La menor permaneció bajo observación intensiva y recibió atención especializada en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, pero pese a los esfuerzos de los médicos, falleció horas después debido a la severidad de las heridas. El caso generó rechazo inmediato entre las autoridades y organismos de protección de la niñez.

La trágica noticia fue confirmada por el alcalde de El Espinal, Wilson Gutiérrez Montaña, quien anunció medidas urgentes para avanzar en la identificación y captura de los responsables. El mandatario aseguró que la administración municipal ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para obtener información que permita esclarecer el crimen.

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Según indicó el alcalde, la bebé fue llevada inicialmente al hospital por su madre, una joven de 25 años que aún no ha sido plenamente identificada por las autoridades. De manera preliminar, se conoció que la mujer habría llegado al centro médico en aparente estado de embriaguez y bajo efectos de sustancias estupefacientes, situación que ahora también hace parte de las investigaciones.

Las autoridades confirmaron que la madre permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales y la recolección de pruebas. Paralelamente, organismos de seguridad mantienen la búsqueda de alias “El Flaco”, señalado como el padrastro de la menor y quien habría desaparecido en las últimas horas tras conocerse el caso.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un comunicado en el que expresó su “total rechazo frente al presunto caso de abuso sexual en contra de una bebé de seis meses en el municipio de El Espinal”. La entidad informó además que activó de inmediato la ruta de protección y atención integral para la menor desde el momento en que fue reportado el caso.

En el pronunciamiento oficial, el ICBF indicó que “el sector Salud activó de manera oportuna la ruta de atención médica, a fin de salvaguardar su vida, su salud y su integridad”. Asimismo, señaló que la Defensoría de Familia inició el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD), con el propósito de garantizar todas las medidas institucionales correspondientes.

La entidad también hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que las investigaciones avancen con rapidez y se impongan sanciones ejemplares contra quienes resulten responsables de este hecho que hoy enluta a una familia y mantiene consternada a la comunidad de Tolima.

“El Instituto convoca a la ciudadanía a denunciar de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo a niñas, niños y adolescentes”, manifestó el organismo, reiterando que “cualquier forma de violencia contra la niñez es inadmisible”.

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El caso de Mia Kataleya Ramírez López se convirtió en uno de los episodios más dolorosos registrados recientemente en El Espinal, mientras crece el clamor ciudadano para que haya justicia y se esclarezcan por completo las circunstancias que rodearon la muerte de la bebé.