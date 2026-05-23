Entró hasta la cocina y lo asesinó de 16 disparos: el horrendo crimen perpetrado en un apartamento

Foto sicario entró hasta la cocina y asesinó a joven de 16 disparos en apartamento de Barranquilla.

La tranquilidad del barrio San Isidro, en el sur de Barranquilla, se rompió de forma violenta luego de que un hombre de 29 años fuera asesinado dentro de su apartamento por un sicario que irrumpió hasta la cocina del inmueble y le disparó en repetidas ocasiones.

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La víctima fue identificada como Andrés David Suárez Cárdenas, quien recibió al menos 16 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo dentro de la vivienda ubicada en un segundo piso de la carrera 30 No. 50-06.

Andrés Suárez fue atacado con 16 tiros dentro de su apartamento en Barranquilla

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el crimen ocurrió cuando el joven se encontraba en la cocina del apartamento y, sorpresivamente, un hombre armado ingresó al lugar y abrió fuego sin darle oportunidad de reaccionar.

El ataque fue tan violento que Andrés David murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras el responsable escapó rápidamente del sector antes de la llegada de las patrullas policiales.

Según el reporte judicial, la víctima presentó lesiones en zonas como la región fosa ilíaca, axilar, clavicular, occipital, auricular, escapular, cuello y hombro, evidenciando la brutalidad del atentado perpetrado dentro del inmueble.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades tras escuchar la ráfaga de disparos que estremeció la zona residencial. Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al lugar para acordonar la escena y adelantar las primeras investigaciones del caso.

Durante la inspección judicial, los investigadores encontraron varios elementos que ahora hacen parte del proceso investigativo. Entre las evidencias halladas dentro del apartamento estaban 9 gramos de tusi, 19 gramos de marihuana y tres teléfonos celulares.

Asimismo, las autoridades recolectaron material balístico compuesto por cuatro vainillas y un proyectil, elementos que serán analizados para tratar de identificar el arma utilizada en el homicidio y establecer posibles vínculos con otros hechos violentos ocurridos recientemente en la ciudad.

El informe oficial también reveló que Andrés David Suárez Cárdenas registraba tres anotaciones judiciales en el sistema SPOA por los delitos de constreñimiento ilegal, transferencias no consentidas de activos y lesiones personales.

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Aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado los móviles del crimen, una de las hipótesis que comenzó a tomar fuerza entre los investigadores estaría relacionada con posibles ajustes de cuentas o disputas vinculadas a actividades ilegales.

La escena del homicidio causó conmoción entre los habitantes del barrio San Isidro, quienes aseguraron haber escuchado múltiples detonaciones en cuestión de segundos antes de que el silencio volviera a apoderarse del sector.

Mientras avanzan las investigaciones, unidades de la Sijín y personal de inteligencia trabajan en la recopilación de cámaras de seguridad, testimonios y otras evidencias que permitan identificar plenamente al sicario que ingresó hasta el apartamento para ejecutar el ataque.

El caso volvió a encender las alarmas sobre los hechos de violencia que afectan distintos sectores de Barranquilla, especialmente aquellos relacionados con homicidios bajo la modalidad de sicariato.

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Por ahora, las autoridades mantienen abiertas varias líneas investigativas para esclarecer quién ordenó el crimen y cuál sería el trasfondo detrás del asesinato de Andrés David Suárez Cárdenas, ocurrido en medio de una escena marcada por la violencia y el terror dentro de su propia vivienda.