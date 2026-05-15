Cómo desapareció la modelo Natalia Buitrago: el caso revive tras el asesinato de su madre, principal sospechoso sigue libre

Foto de Natalia Buitrago: así desapareció la modelo en Cartagena y por qué su expareja sigue libre tras asesinato de su madre,

La desaparición de la joven modelo caleña Natalia Buitrago Moreno volvió a estremecer a Colombia tras el asesinato de su madre, Claribel Moreno, la mujer que durante casi cuatro años convirtió la búsqueda de su hija en la razón principal de su vida. El crimen de Claribel, ocurrido en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, reactivó las preguntas alrededor de uno de los casos más misteriosos y dolorosos registrados en los últimos años en el país.

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Todo comenzó el 18 de agosto de 2021. Ese día, Natalia, quien había viajado a Cartagena para celebrar su cumpleaños número 22, desapareció sin dejar rastro. Desde entonces, la incertidumbre consumió a su familia y especialmente a su madre, quien nunca dejó de denunciar presuntas inconsistencias en la investigación y señalar públicamente a quien consideraba el principal sospechoso: la expareja sentimental de la joven, Hernán Darío Jiménez, quien hasta hoy continúa libre.

Caso Natalia Buitrago vuelve a conmocionar a Colombia: matan a su madre y principal sospechoso continúa libre

“Dios te bendiga hija. Hoy te deseamos lo mejor del mundo. Hoy son 4 años que viajaste a Cartagena a celebrar tu cumpleaños número 22. Tal vez en este momento estés en un lugar donde no te puedas defender. Tu desaparición forzada se ha convertido en toda una odisea. Seguiré luchando por encontrarte y para que el presunto responsable tenga que pagar”, escribió Claribel en una publicación que hoy cobra un significado aún más doloroso.

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La mujer fue asesinada el pasado 13 de mayo en zona rural de Jamundí. Según información preliminar de las autoridades, Claribel se movilizaba en motocicleta junto a un hombre cuando ambos fueron atacados a disparos cerca del puente de Río Claro, sobre la vía hacia el corregimiento de Robles.

“Informan el homicidio en vía pública de la señora Claribel Moreno Castillo, 55 años, presenta heridas por arma de fuego. Caso materia de investigación”, señaló un reporte oficial de la Policía Nacional.

Pero mientras las autoridades investigan el crimen de la madre de Natalia, el país vuelve a mirar hacia atrás para reconstruir cómo comenzó la desaparición de la modelo.

El viaje a Cartagena del que nunca regresó

Según relató Claribel durante años, Natalia le informó inicialmente que viajaría a Cartagena junto a varias amigas para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, con el paso del tiempo, la madre descubrió que presuntamente la joven habría estado acompañada realmente de su pareja sentimental.

“La relación con mi hija era muy afectiva y ella me escribía todo el tiempo, pero el 18 de agosto de 2021 todo cambió y ella desapareció”, le contó Claribel al diario El Universal.

La madre explicó que logró obtener testimonios de personas que aseguraron haber visto a Natalia junto a Hernán Darío Jiménez en distintos lugares turísticos de Cartagena.

“Dos testigos me confirmaron que Natalia estuvo con él en el Centro Histórico, el Castillo San Felipe y en la isla de Boro Boro”, aseguró.

La joven habría llegado a Cartagena el 12 de agosto de 2021. Durante esos días visitó playas, zonas turísticas y las Islas del Rosario. Incluso quedaron registros fotográficos y videos en sitios emblemáticos como la Torre del Reloj.

Sin embargo, el 18 de agosto ocurrió la última comunicación entre madre e hija.

“El 17 me dice que se va a un paseo a la Isla del Rosario y que no va a demorar sino cuatro días. El 18 me habla para decirme que ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”, relató Claribel.

Desde entonces comenzó una búsqueda desesperada que llevó a la mujer a recorrer Cartagena, Pereira, Bogotá y distintas ciudades intentando reconstruir los últimos movimientos de Natalia.

Las sospechas sobre la expareja

Durante años, Claribel señaló públicamente a Hernán Darío Jiménez como la persona que, según ella, podría saber qué ocurrió con Natalia.

La madre afirmó que la relación entre ambos estuvo marcada por episodios de presunto maltrato y violencia psicológica.

“En una ocasión, él la golpeó, le dañó el celular y también le mandó a quemar la moto afuera de la casa”, denunció.

Según su relato, Natalia comenzó la relación siendo muy joven.

“Ellos se conocieron en un gimnasio en Jamundí. Mi hija apenas tenía 17 años cuando empezaron a vivir juntos y él tenía cerca de 36 años”, sostuvo.

Claribel también aseguró que el hombre cambió varias veces su versión sobre los últimos momentos en que vio a Natalia.

“Primero me dijo que no estaba con ella porque había viajado a México y que hacía nueve meses no la veía. Después aseguró que la última vez que estuvieron juntos fue el 2 o 3 de agosto de 2021”, explicó.

Además, aseguró que nunca obtuvo respuestas claras.

“Nunca me dio la cara. Todo fue por celular”, afirmó.

Otro detalle que incrementó las sospechas de la familia fue que la mascota que Natalia y Hernán Darío compartían apareció posteriormente en una finca de Jamundí.

Según Claribel, luego del viaje a Cartagena el hombre regresó, recogió sus pertenencias y abandonó el lugar donde vivían en Dosquebradas, Risaralda.

Las inconsistencias y el dolor de una madre

Durante años, Claribel denunció públicamente que la investigación permanecía prácticamente estancada.

“No pasa nada. Supuestamente como no hay cuerpo, entonces no lo pueden judicializar ni detener”, declaró.

También cuestionó la falta de información relacionada con cámaras de seguridad y registros del viaje de Natalia.

La mujer aseguró que no pudo acceder a grabaciones de un condominio en Pereira donde estuvo su hija y que, además, las cámaras de seguridad en la zona de las Islas del Rosario habrían resultado dañadas por un rayo.

“La investigación no avanza”, insistió una y otra vez.

Su lucha la llevó incluso al Congreso de la República, donde expuso públicamente el caso de su hija buscando mayor presión institucional.

Además, participó en entrevistas, documentales y reportajes especiales, entre ellos una investigación de Testigo Directo que profundizó en las contradicciones del caso y presentó testimonios, grabaciones y documentos relacionados con la desaparición.

En ese especial, Hernán Darío Jiménez negó cualquier responsabilidad.

“La expareja de Natalia rechazó públicamente haber participado en la desaparición de la joven”, indicaron en la investigación periodística.

El asesinato que revive el misterio

Ahora, la muerte de Claribel Moreno volvió a poner el caso en el centro de la atención nacional.

En redes sociales, miles de personas han recordado cómo la mujer dedicó los últimos años de su vida a exigir respuestas.

“Claribel pasó cuatro años denunciando que a su hija la desaparecieron y que el caso permanecía quieto”, escribieron usuarios tras conocerse el crimen.

A lo largo del tiempo surgieron hipótesis relacionadas con un posible homicidio, desaparición forzada e incluso presuntos vínculos con trata de personas. Sin embargo, hasta hoy no existe una respuesta definitiva sobre qué ocurrió con Natalia Buitrago.

Lo más doloroso para quienes siguieron el caso es que Claribel murió sin encontrar a su hija.

En agosto de 2025, durante otro cumpleaños lejos de casa, la mujer escribió uno de sus mensajes más conmovedores:

“Hija, te extrañamos. Por nada del mundo pararemos tu búsqueda. Te amamos de todo corazón y desde la distancia te abrazamos y con la fe puesta en Dios que te encontraremos”.

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Hoy, mientras avanzan las investigaciones por el asesinato de Claribel Moreno, Colombia vuelve a preguntarse qué ocurrió realmente con Natalia Buitrago, quién tiene la verdad sobre su desaparición y por qué, casi cuatro años después, el principal señalado por la familia sigue en libertad.