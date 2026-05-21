Bogotá registró la peor cifra de abuso infantil del país ante un alarmante fallo de registro

Bogotá enfrenta una alarmante crisis de violencia sexual infantil que, si bien golpea transversalmente a la infancia, vulnera de forma desproporcionada a las niñas y adolescentes femeninas. De acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la capital de la República registró 4.465 ingresos formales a procesos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes por delitos sexuales, consolidándose como la cifra más alta de todo el país.

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El desglose de los datos con perspectiva de género revela una realidad devastadora: el 85 % de las víctimas en la ciudad corresponde a niñas y adolescentes mujeres, frente a un 15% de niños varones, evidenciando un arraigado sesgo de género en las agresiones estructurales contra la niñez.

La gravedad de este panorama escaló al debate público después de un control político sobre el plan “Cero Tolerancia con las Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes” en el Concejo de Bogotá. Durante la jornada, se destapó un quiebre institucional que invisibiliza el problema, pues tres de cada cuatro agresiones atendidas por el sistema de salud pública no aparecen registradas en las bases de datos de la Policía Metropolitana. Esta profunda desconexión institucional provocó un incremento del 57 % en la brecha existente entre la atención médica de urgencia a las víctimas y la radicación de denuncias penales formales contra los agresores.

Entornos escolares y del hogar: los factores de riesgo para los menores

Los planteles educativos oficiales y el espacio público se han convertido en escenarios de alto riesgo para el desarrollo de la infancia. Durante el periodo evaluado, las autoridades contaron 10.793 víctimas de agresiones sexuales dentro de instituciones educativas, de las cuales el 82,7 % ocurrieron específicamente en colegios públicos del Distrito. El concejal Samir Bedoya advirtió explícitamente en el debate que las niñas y adolescentes mujeres representan más del 73 % de los casos de violencia sexual reportados en estos entornos, lo que confirma una emergencia humanitaria con fuerte impacto de género, sin restar peso al porcentaje de niños varones violentados. La violencia se focaliza en el sur de la ciudad, identificando a las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar como los territorios con mayor concentración de las vulneraciones.

La revisión de los expedientes desmitifica la seguridad del entorno privado, demostrando que el 39,7 % de los abusos fue perpetrado por personas vinculadas al núcleo familiar cercano de las víctimas. En una proporción cercana, el 39,6 % de los casos involucra a compañeros del mismo colegio, mientras que el 4,23 % de las denuncias apunta directamente hacia el personal docente.

Por su parte, la Policía Metropolitana reportó que de los presuntos delitos sexuales investigados bajo su jurisdicción, el 79 % se ejecutó en vía pública y el 21 % restante dentro de viviendas, planteles educativos y estaciones de transporte.

Frente a esta cruda realidad que asedia a menores en sus aulas y hogares, la concejal María Clara Name Ramírez lanzó una dura advertencia en el cabildo para exigir la corresponsabilidad de la sociedad:

“Bogotá lidera las cifras de violencia sexual contra menores en el país, situación que evidencia la urgencia de consolidar estrategias más efectivas de prevención, acompañamiento y protección. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sigue siendo una de las problemáticas más graves que enfrenta nuestra ciudad. Cada caso representa una vulneración irreparable a los derechos de la niñez y exige respuestas contundentes por parte de las instituciones y de toda la sociedad”.

El millonario impacto fiscal por la inacción del Distrito

Más allá de la crisis humanitaria y el daño psicológico permanente que sufren niñas y niños, el Cabildo Distrital expuso el impacto económico que representa la falta de prevención con enfoque de género para las finanzas de Bogotá. La atención médica, jurídica y psicológica integral de un menor de edad víctima de abuso sexual le cuesta a las arcas del Distrito un aproximado de 465 millones de pesos por caso de manera corporal e individual.

Tomando como referencia los 2.516 casos que llegaron directamente al Instituto Nacional de Medicina Legal, la carga económica potencial y acumulada supera la cifra de 1,17 billones de pesos anuales para la administración. Los cabildantes Armando Gutiérrez y Fabián Puentes urgieron la inmediata unificación del Sistema Único de Registro mediante el Acuerdo Distrital 956 de 2024 para subsanar los vacíos de información, priorizar acciones territoriales con enfoque de género y garantizar la restitución de derechos.