“Que no jodan más”: Gobernador de Antioquia lanzó duro reclamo al Gobierno Petro por retrasos en el Túnel del Toyo

Andrés Julián Rendón explotó contra el gobierno Petro por obra del Túnel del Toyo

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, volvió a arremeter contra el Gobierno Nacional por las demoras en la culminación del Túnel del Toyo, una de las obras de infraestructura más importantes del país para conectar al departamento con el mar Caribe.

Durante una declaración pública, el mandatario departamental lanzó un fuerte mensaje dirigido al gobierno del presidente Gustavo Petro y aseguró que existen nuevos obstáculos para terminar el proyecto vial.

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Gobernador de Antioquia explotó contra el gobierno Petro por retrasos en el Túnel del Toyo

“Que no jodan más y que pongan los equipos electromecánicos”, expresó Rendón al ser consultado sobre cuál era su llamado al Ejecutivo frente al avance de las obras.

El gobernador sostuvo que actualmente el principal problema está relacionado con la instalación de los sistemas de seguridad, ventilación e iluminación del túnel, elementos que, según dijo, llevan cerca de dos años almacenados sin ser utilizados.

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“Es el último mecanismo que encontró el Gobierno Nacional para fastidiarnos”, afirmó Rendón, quien agregó que las obras civiles ya tendrían suficiente avance para comenzar con esa fase técnica.

“Ahí ya podrían instalar los equipos de seguridad, de ventilación, de iluminación, etcétera. Los tienen además embodegados desde hace casi un par de años”, señaló.

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El mandatario también aseguró que, desde el punto de vista de ingeniería, existen condiciones suficientes para continuar con los trabajos pendientes. “Tienen mucho tajo para trabajar y simplemente no han querido hacerlo”, manifestó.

Las declaraciones fueron acompañadas de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde responsabilizó directamente al presidente Gustavo Petro de frenar proyectos estratégicos para Antioquia.

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“El mayor opositor al progreso de Antioquia ha sido Petro. Tenemos una nueva zancadilla para terminar nuestra vía al mar de Antioquia y Colombia: Invías y su contratista Calma sacan excusas insulsas para bloquear la instalación de los equipos electromecánicos”, publicó.

El Túnel del Toyo es considerado una obra clave para mejorar la conexión entre Medellín y la región de Urabá, reduciendo tiempos de viaje y fortaleciendo la competitividad logística del departamento y del país.