Revelan hipótesis tras hallazgo de dos jóvenes asesinadas en Girón: misterioso doble crimen

La madrugada del domingo 24 de mayo quedó marcada por un violento hecho de sangre en Girón, Santander, luego de que dos jóvenes de 20 años fueran asesinadas a tiros en un ataque sicarial que hoy mantiene a las autoridades investigando una posible conexión con estructuras de crimen organizado en el área metropolitana de Bucaramanga.

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Las víctimas fueron identificadas como Nicole Cristina Amaya Díaz y Karen Valentina Vega Peralta, quienes fueron interceptadas por hombres armados cuando se movilizaban por el sector de San Antonio de Carrizal.

Conmoción en Girón por asesinato de Nicole y Karen: sicarios las siguieron antes del ataque

Según el reporte preliminar entregado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, las jóvenes habrían salido de una reunión con amigos hacia las 2:00 de la madrugada y se dirigían a un apartamento cuando fueron perseguidas por dos sujetos que se transportaban en motocicleta.

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Minutos después ocurrió el ataque armado.

De acuerdo con las autoridades, uno de los sicarios desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las dos mujeres. El atentado dejó una escena de angustia y desesperación en el sector.

Una de las víctimas murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, pese al esfuerzo médico, falleció poco después.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero, entregó detalles sobre el avance de las investigaciones y reveló la principal hipótesis que manejan las autoridades frente al doble crimen.

“El día de hoy, aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, se presentó un hecho lamentable, donde fueron asesinadas dos mujeres en el municipio de Girón”, explicó el oficial.

El general Quintero indicó que las labores de Policía Judicial permitieron establecer parte de los movimientos realizados por las víctimas antes del ataque.

“Estas personas se encontraban departiendo con varios amigos en ese municipio, salieron aproximadamente a las 2:00 de la mañana hacia un apartamento y posteriormente en ese recorrido fueron seguidas por dos sujetos que se movilizaban en moto, y uno de ellos disparó contra la humanidad de estas mujeres”, manifestó el comandante.

Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es la posible relación de una de las jóvenes con un hombre presuntamente vinculado al tráfico de estupefacientes.

Según reveló el alto oficial, la principal línea investigativa apunta a que una de las víctimas mantenía una relación sentimental con un sujeto señalado de integrar una estructura criminal dedicada al expendio de drogas en establecimientos nocturnos del área metropolitana.

“De acuerdo con el trabajo investigativo que hizo nuestra Policía Judicial, también se logró determinar que una de estas mujeres tenía una relación sentimental con un sujeto que se dedicaba al tráfico de estupefacientes en establecimientos nocturnos del municipio y que pertenecería a una estructura de crimen organizado”, afirmó Quintero.

La revelación abrió nuevas hipótesis sobre los posibles móviles del crimen y llevó a las autoridades a no descartar retaliaciones, ajustes de cuentas o disputas relacionadas con actividades ilegales.

Tras el doble homicidio, la Policía Metropolitana conformó un grupo especial integrado por unidades de inteligencia y Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el CTI, para identificar y capturar a los responsables del ataque.

“El objetivo es dar con la ubicación, judicialización y captura de los responsables de estos hechos”, indicó el general Quintero.

Además, las autoridades solicitaron a la Alcaldía de Girón ofrecer una recompensa que permita obtener información ciudadana clave para esclarecer el caso.

El asesinato de las dos jóvenes generó conmoción entre habitantes de Girón y Bucaramanga, especialmente por la violencia del ataque y las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades continúan recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad y analizando los movimientos de las víctimas y de los presuntos responsables para reconstruir las horas previas al atentado que hoy mantiene consternada a la comunidad santandereana.