Padre e hijo fueron secuestrados durante vacaciones en Buenaventura: hallaron muerto a uno de ellos

Foto padre e hijo fueron secuestrados en playa turística; hallaron muerto a uno de ellos.

Lo que serían unos días de descanso y turismo en las playas del Pacífico colombiano terminó convertido en una tragedia que hoy genera conmoción en el país. Alexander Valencia Hernández, de 44 años, y su hijo Nicolás Valencia Ducuara, de 22, desaparecieron mientras disfrutaban de una jornada en el sector de La Bocana, una reconocida zona turística de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca.

(Lea también:Policía reveló detalles claves sobre la desaparición de Yulixa Toloza: así dieron con los primeros capturados).

Padre e hijo habían llegado desde el municipio de Cartago para aprovechar el puente festivo en la costa pacífica. Sin embargo, la tarde del pasado 18 de mayo, ambos fueron presuntamente interceptados por hombres armados en una zona considerada de alto riesgo por las autoridades.

Padre e hijo desaparecieron en playas de Buenaventura: autoridades investigan posible participación de los Shottas

De acuerdo con versiones preliminares conocidas por los investigadores, las víctimas habrían sido retenidas por varios sujetos armados, situación que quedó parcialmente registrada en videos difundidos a través de redes sociales y grupos de mensajería.

En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular entre habitantes de la región, se observa el momento en el que varias personas son obligadas a desplazarse hacia sectores pantanosos cercanos a la playa. Según las primeras hipótesis, allí habrían sido brutalmente atacados.

Horas después de la desaparición, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Alexander Valencia Hernández en una zona de marea de Buenaventura. El cadáver fue trasladado a las instalaciones de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos forenses correspondientes para esclarecer plenamente las circunstancias de su muerte.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa alrededor del paradero de Nicolás Valencia Ducuara. Aunque hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial confirmando su fallecimiento, versiones entregadas a la familia indicarían que el joven también habría sido asesinado.

La situación ha provocado indignación entre residentes y turistas, especialmente porque el crimen ocurrió en uno de los sectores frecuentados por visitantes nacionales durante temporadas vacacionales y puentes festivos.

Algunos reportes preliminares señalan que los delincuentes habrían intentado hurtarles sus pertenencias antes de cometer el ataque. No obstante, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar los móviles exactos del caso y establecer quiénes participaron en el doble crimen.

>>>Le puede interesar<<<: Cómo desapareció la modelo Natalia Buitrago: el caso revive tras el asesinato de su madre, principal sospechoso sigue libre

En medio de la conmoción, la Delegación del Gobierno Nacional para el Espacio de Conversación Sociojurídica de Buenaventura emitió un comunicado oficial rechazando el asesinato de Alexander Valencia Hernández y expresando preocupación por la desaparición de Nicolás.

En el documento, la entidad aseguró que, presuntamente, integrantes de la estructura criminal EAOCAI Shottas tendrían relación con los hechos violentos ocurridos en esta zona del Pacífico colombiano.

“Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes”, señaló la delegación en el pronunciamiento, en el que además exigieron avances urgentes en las investigaciones y la captura de los responsables.

Asimismo, hicieron un llamado para que el joven Nicolás Valencia Ducuara sea liberado de inmediato, en caso de continuar con vida.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la compleja situación de seguridad que enfrenta Buenaventura, una ciudad que durante años ha sido golpeada por estructuras criminales, disputas territoriales y hechos de violencia que afectan tanto a habitantes como a turistas.

Aunque sectores como La Bocana son promocionados por sus playas y paisajes naturales, organizaciones sociales y líderes comunitarios han advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos que persisten en algunas zonas del litoral pacífico.

Para leer:Policía reveló detalles claves sobre la desaparición de Yulixa Toloza: así dieron con los primeros capturados

Mientras avanzan las investigaciones judiciales y las labores de búsqueda, familiares de las víctimas esperan respuestas claras sobre lo ocurrido y reclaman justicia por un caso que ha generado temor entre quienes visitan esta región turística del país.