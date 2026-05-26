Borré no fue el único robado en anuncio de la federación, invitado se llevó un cámara y desapareció

Lo que debía ser una jornada enfocada exclusivamente en el anuncio oficial de los 26 jugadores que representarán a Selección Colombia en el Mundial 2026 terminó convertido en un inesperado episodio de inseguridad dentro de las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Durante este lunes 25 de mayo se llevó a cabo en Bogotá la rueda de prensa oficial de convocatoria de la selección, evento que reunió a periodistas, camarógrafos y medios deportivos en las oficinas de la Federación Colombiana de Fútbol. Sin embargo, tras finalizar las declaraciones oficiales, las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que un asistente presuntamente robó una cámara de video en medio de la dispersión del evento.

El robo quedó registrado en video

De acuerdo con las imágenes conocidas hasta ahora, el sujeto habría esperado el momento en que periodistas y equipos de prensa se encontraban realizando entrevistas y cubriendo reacciones posteriores a la convocatoria oficial.

En el video se observa cómo el hombre se acerca lentamente a una mesa donde se encontraba una cámara de video aparentemente desatendida.

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Segundos después, toma el equipo, abre su maleta y guarda la cámara antes de retirarse del lugar con aparente tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido.

Periodistas difundieron las imágenes

Tras percatarse del robo, asistentes y periodistas revisaron las cámaras de seguridad del lugar, logrando identificar el modo de operación del sujeto.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular entre colegas y comunicadores deportivos.

“Necesitamos que nos ayuden a identificar al personaje registrado en cámara. Robó una cámara y hurgó una maleta durante el evento”, escribió uno de los periodistas presentes en la convocatoria.

Surgen preguntas por la seguridad del evento

El caso generó sorpresa entre asistentes debido a que este tipo de ruedas de prensa suelen contar con controles de ingreso, acreditaciones y filtros de seguridad estrictos.

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Para acceder al evento era necesario un registro previo de datos personales y validación de ingreso, por lo que varios periodistas cuestionaron cómo el sujeto logró entrar y salir sin mayores inconvenientes.

Hasta el momento, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido ni se ha confirmado la identificación del hombre señalado en las grabaciones.