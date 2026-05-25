Rafael Santos Borré rompió el silencio tras quedar fuera del Mundial: “Apoyaré desde otro lugar”

Rafael Santos Borré no estará con la Selección Colombia en el Mundial 2026 y, como era de esperarse, su ausencia no pasó desapercibida. El delantero, que hizo parte importante del proceso de Néstor Lorenzo y que durante varios años fue uno de los nombres habituales en las convocatorias de la Tricolor, publicó un mensaje cargado de tristeza, pero también de respaldo para sus compañeros.

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Lo que faltaba para cerrar una de las decisiones más comentadas de la lista: Borré decidió pronunciarse públicamente después de quedar por fuera de los 26 jugadores elegidos para representar al país en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá.

El mensaje de Rafael Santos Borré

A través de sus redes sociales, Borré compartió una imagen con varias fotografías suyas vistiendo la camiseta de la Selección Colombia y un texto en el que dejó ver lo duro que fue no cumplir el sueño mundialista.

“Con mucha tristeza por no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí”, escribió el delantero.

El mensaje no quedó únicamente en la frustración personal. Borré también dejó claro que, pese al golpe deportivo, acompañará a la Selección desde otro lugar y seguirá alentando al equipo como un hincha más.

“Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes”, agregó.

Contra todo pronóstico para quienes esperaban una reacción más fuerte o algún reclamo público, el atacante optó por un tono sereno, agradecido y de apoyo. Una respuesta que muestra el dolor de quedarse afuera, pero también el respeto por el grupo que finalmente sí estará en la cita mundialista.

Una ausencia que generó conversación

La no convocatoria de Borré abrió debate entre los hinchas, especialmente porque se trata de un jugador que fue importante en diferentes momentos del ciclo y que siempre entregó sacrificio, presión alta y compromiso táctico. Sin embargo, Néstor Lorenzo terminó eligiendo otras alternativas en ataque para el Mundial.

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Según reportes de prensa, el entrenador priorizó el momento actual de otros delanteros, entre ellos Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, quien atraviesa un mejor presente competitivo. Esa decisión terminó dejando por fuera a Borré, uno de los futbolistas que más había sostenido su lugar por entrega y experiencia.

Preocupante para el atacante, claro, porque quedar fuera de un Mundial siempre representa un golpe fuerte, mucho más cuando el jugador hizo parte del camino previo. Pero también es cierto que este tipo de decisiones suelen estar marcadas por el rendimiento reciente, las necesidades tácticas y la competencia interna por pocos cupos.

Colombia ya piensa en el Mundial

La Selección Colombia quedó instalada en el Grupo K del Mundial 2026, junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. El equipo de Lorenzo debutará el 17 de junio frente a Uzbekistán, luego enfrentará a RD Congo el 23 y cerrará la fase de grupos ante Portugal el 27.

Borré no estará en la cancha, pero su mensaje dejó claro que seguirá acompañando desde afuera. Y aunque para él queda la tristeza de no cumplir el sueño de jugar la Copa del Mundo, también queda una frase que resume su postura: dio todo para estar ahí.

Ahora, la pelota queda del lado de quienes fueron elegidos. La Tricolor tendrá la responsabilidad de responder en el campo, mientras uno de los ausentes más sentidos se suma a esos más de 50 millones de colombianos que estarán pendientes de cada partido.