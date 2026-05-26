¿Qué tan atinado está el álbum de Panini del Mundial 2026? Porcentaje de acierto ante las convocatorias

El álbum oficial del Mundial 2026 de Panini, que para millones de aficionados termina convirtiéndose en una especie de “documento histórico” del torneo, está lejos de reflejar la realidad de varias selecciones clasificadas a la Copa del Mundo.

Con las primeras listas oficiales ya confirmadas (24 de 48 selecciones), comenzó la comparación entre los futbolistas incluidos por Panini (18 de 26 convocados) y los finalmente llamados por cada selección. El resultado ha dejado algunas dudas.

La recopilación fue realizada por el periodista brasileño Alexandre Lozetti y evidencia errores importantes en varias nóminas, incluso en equipos donde el álbum falló en un alto porcentaje de los jugadores publicados.

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El caso más llamativo es el de Túnez. De los 18 futbolistas que aparecieron en el álbum, solo coincidieron 11 con la convocatoria oficial. Es decir, Panini erró en 7 jugadores, una cifra enorme teniendo en cuenta que se la jugó por apenas 18 jugadores, de un llamado total de 26 de cada país.

Entre los jugadores que quedaron fuera aparecen Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane y Ltaief por decisión técnica, además de Naim Sliti, quien incluso se había retirado de la selección meses antes.

Porcentaje de acierto del álbum Panini (a 26 de mayo):

Colombia: 18/18 (100%).

Portugal: 18/18 (100%)

Escocia: 18/18 (100%)

RD Congo: 18/18 (100%)

Curazao: 18/18 (100%)

Suiza: 18/18 (100%)

Austria: 18/18 (100%)

Bosnia & Herzegovina: 18/18 (100%)

Nueva Zelanda: 18/18 (100%)

Senegal: 17/18 (94%) | Afuera: Dia

Noruega: 17/18 (94%) | Donnun

Corea del Sur: 17/18 (94%) | Afuera: Lee Myung-jae

Bélgica: 17/18 (94%) | Afuera: Openda

Croacia: 16/18 (88%) | Afuera: Majer e Ivanovic

Cabo Verde: 16/18 (88%) | Afuera: Patrick Andrade y Bebé

Haití: 16/18 (88%) | Afuera: Metusala y Attys

Inglaterra: 15/18 (83%) | Afuera: Alexander-Arnold, Palmer y Foden

Costa de Marfil: 15/18 (83%) | Afuera: Boly, Gbamin y Haller

Francia: 15/18 (83%) | Afuera: Camavinga y Coman; Ekitike (lesión)

Suecia: 15/18 (83%) | Afuera: Hugo Larsson y Bardghji; Kulusevski (lesión)

España: 14/18 (77%) | Afuera: Le Normand, Huijsen, Carvajal y Morata

Japón: 14/18 (77%) | Afuera: Mochizuki, Soma y Machino; Minamino (lesión

Alemania: 13/18 (72%) | Afuera: Baku, Mittelstadt y Adeyemi; Ter Stegen y Gnabry (lesión)

Brasil: 13/18 (72%) | Afuera: Bento y João Pedro; Militão, Rodrygo y Estêvão (lesión)

Túnez: 11/18 (61%) | Afuera: Ben Said, Meriah, Laidouni, Sassi, Ben Romdhane y Ltaief; Sliti (se retiró de la selección en marzo)

En varios casos, las diferencias se dieron por lesiones de último momento, pero en otros simplemente fueron decisiones técnicas que dejaron por fuera a jugadores que Panini ya había inmortalizado en el álbum.

Paradójicamente, el producto suele venderse como el recuerdo oficial e histórico del Mundial, algo que muchos coleccionistas guardan durante décadas. Sin embargo, las primeras comparaciones demuestran que algunas páginas terminarán teniendo futbolistas que ni siquiera disputarán el torneo.

No todo fue desacierto. Algunas selecciones sí tuvieron coincidencia total, como Colombia, Portugal, Suiza, Austria, Nueva Zelanda y Bosnia y Herzegovina, donde Panini acertó los 18 jugadores publicados.