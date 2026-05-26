¿Se retira?: David Ospina habló de su conmovedora despedida de la hinchada de Nacional

La imagen de un desconsolado David Ospina llorando en el Atanasio Girardot, abrazado por su hijo y levantado por sus compañeros, encendió todas las alarmas entre los hinchas de Atlético Nacional. Muchos interpretaron la escena como el retiro definitivo del histórico arquero, pero el propio guardameta salió a aclarar la situación.

Luego de la clasificación del Verdolaga a la gran final de la Liga Colombiana 2026-I, tras eliminar a Deportes Tolima con un global de 4-1, Ospina confirmó que sí se trató de una despedida, aunque únicamente de Atlético Nacional, debido a que su contrato finaliza en junio. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de continuar su carrera profesional.

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“Primero, muy emotivo el final del encuentro, contento por haber conseguido ese paso a la final y esperemos que se pueda conseguir otra estrella para nuestro club”, expresó el arquero colombiano tras el compromiso.

Sobre las lágrimas y la emotiva despedida, explicó: “Sí, como tú lo dices, fue mi último partido con Nacional, mi contrato termina en junio. Agradecido con esa gran hinchada”.

El guardameta también reveló que ahora se enfocará en la concentración de la Selección Colombia para disputar el Mundial 2026 y posteriormente tomará una decisión sobre su futuro deportivo junto a su familia.

“Ahora disfrutar con la Selección. El futuro lo analizaré con mi familia, esperar qué propuestas puedan existir y de acuerdo con eso tomaré una decisión”, afirmó.

Con esto, Ospina dejó claro que todavía no ha tomado la decisión de retirarse del fútbol profesional, aunque sí confirmó el cierre de su segundo ciclo con Atlético Nacional, el equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

“Para aclarar el tema, solamente con Atlético Nacional termina mi ciclo. Con el club que me dio a conocer, con el club que me dio esa posibilidad de retornar, de mostrarle a mi familia qué era Atlético Nacional, que mis hijos vivieran esos momentos. Al final, agradecido con Atlético Nacional porque me mostraron ese cariño”, concluyó.

Sobre lo que viene, señaló: “El futuro lo analizaré con mi con mi familia, esperar que propuestas puedan existir y de acuerdo a eso tomaré una decisión”.

Mientras tanto, Atlético Nacional quedó instalado en la gran final del fútbol colombiano en la que se medirá ante Junior de Barranquilla, mientras que David Ospina se prepara para afrontar un nuevo Mundial con la Selección Colombia.