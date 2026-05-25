Roy Barreras anunció importante decisión de cara a la primera vuelta presidencial del 31 de mayo

El exsenador Roy Barreras confirmó que mantendrá su aspiración presidencial hasta la primera vuelta del próximo 31 de mayo, aunque condicionó cualquier eventual apoyo al progresismo en una segunda vuelta a que se aclaren varias preocupaciones sobre el rumbo del país.

Durante una intervención pública, Barreras aseguró que existen temas fundamentales que aún generan incertidumbre dentro de sectores políticos y ciudadanos, especialmente alrededor de propuestas impulsadas por el Gobierno y por algunos candidatos cercanos al progresismo.

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Roy Barreras aclaró que irá a la primera vuelta, pero muy seguramente apoyará a Iván Cepeda en la segunda

Entre los puntos que mencionó están la política de “paz total”, la situación fiscal del país, la crisis del sistema de salud y la propuesta de una eventual constituyente. “La paz total y los excesos de quienes se han beneficiado de ella por falta de método”, expresó Barreras al cuestionar la manera en que se ha desarrollado esa estrategia.

También advirtió sobre los riesgos que, según él, podría implicar una constituyente si no existen límites claros. “Una constituyente es una promesa, pero al tiempo una amenaza porque no sabemos si puede avanzar hacia la destrucción de las instituciones”, afirmó.

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Además, insistió en que el país necesita respuestas concretas sobre cómo se enfrentará la actual situación económica y fiscal. “La deuda pública, la crisis fiscal y la inminente solución a la crisis de la salud no pueden seguirse negando”, señaló.

Barreras aseguró que esas son precisamente las razones por las que continuará en competencia electoral durante la primera vuelta presidencial. “Son los obstáculos que impiden que nosotros avancemos. Son las razones por las que el 31 yo seré candidato”, dijo.

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Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de respaldar al progresismo en una eventual segunda vuelta, “que la balanza se incline hacia el progresismo y no hacia la extrema derecha dependerá de que estas dudas se absuelvan”, manifestó.

Barreras también envió un mensaje, “hay quienes creen que alguien disfrazado de animal, porque se asume tigre, va a resolver la inseguridad. No va a resolver nada”, afirmó en una referencia indirecta al candidato Abelardo De la Espriella, conocido públicamente como “el Tigre”.

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Las declaraciones de Roy Barreras se conocen en medio de la recta final de la campaña presidencial de cara a la primera vuelta, el próximo domingo 31 de mayo.