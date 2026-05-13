“Podría ser la última”, Jorge Barón se ofrece para darle la ‘patadita de la buena suerte’ a la Selección Colombia

A medida que crece la emoción de todo un país por acompañar a la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026, Jorge Barón apareció con un mensaje que rápidamente encendió las redes sociales y despertó la nostalgia de millones de colombianos: ofrecerle a la Tricolor su icónica “patadita de la buena suerte”.

A través de una carta dirigida a la prensa deportiva y a los hinchas, el histórico presentador colombiano, con más de 57 años de trayectoria en la televisión nacional, hizo un llamado a recuperar la fe y dejar atrás los pronósticos negativos sobre el equipo. Según expresó, el fútbol no solo se juega desde la táctica, sino también desde la esperanza y la convicción colectiva.

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Su famosa “patadita de la buena suerte”, ese ritual con el que durante décadas impulsó a cientos de artistas antes de salir al escenario en El Show de las Estrellas, ahora quiere convertirse en el impulso anímico de la Selección Colombia. “Esa que ha impulsado carreras musicales al estrellato mundial, hoy se la quiero entregar a nuestro equipo y a la hinchada”, afirmó el presentador.

Sin embargo, el mensaje fue más allá. En un nuevo video publicado tras la carta, Barón reveló que también pondrá a disposición de la Selección un símbolo aún más personal: un amuleto que lo ha acompañado durante toda su vida.

“Hoy quiero entregarle a nuestro equipo mi amuleto más sagrado… para que sientan que en cada paso, en cada jugada, va la bendición de todo un país”, aseguró.

El mensaje, que comenzó como una carta cargada de sentimiento, evolucionó rápidamente en una conversación colectiva. Según Barón, miles de colombianos se sumaron con mensajes de apoyo, convirtiendo la iniciativa en una expresión de fe compartida.

El presentador hizo un llamado directo a los colombianos para amplificar el mensaje y hacerlo llegar al equipo nacional: “Los invito a que me ayuden a que este mensaje le llegue a ellos. Digámosle a nuestro equipo que seguimos creyendo”. Lo que comenzó como una carta terminó convirtiéndose en un fenómeno de conversación nacional, mezclando fútbol, nostalgia y entretenimiento.

Hubo una frase que llamó especialmente la atención y elevó el impacto de su mensaje: “Si mi bendición no es suficiente para devolverles la fe y llevarnos a las instancias finales, entonces esta será mi última patadita”. Con esa declaración, Jorge Barón puso algo más que un gesto sobre la mesa: puso en juego uno de los rituales más emblemáticos de la televisión colombiana.

Ahora, su deseo es claro: que esa misma energía que durante décadas impulsó artistas, hoy pueda acompañar a la Selección Colombia en su camino hacia el mayor sueño de todo un país: llegar a la final del Mundial. Porque a veces, cuando la fe parece agotarse, una pequeña patadita puede.