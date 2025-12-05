Pipe Bueno recordó cuando Jorge Barón le dio “la patadita de la suerte”

Andrés Felipe Giraldo Bueno es el nombre del reconocido cantante Pipe Bueno, quien nació en el año 1992 en Cali, Colombia. El también compositor desde muy joven mostró su pasión por la música y a lo largo de su carrera ha logrado consolidarse como uno de los artistas más destacados y queridos en la escena musical de del país.

El artista caleño de 33 años se destaca por su gran habilidad para seguir siendo vigente en la música, logrando incursionar en diferentes géneros con su gran voz. Esto lo ha logrado con un arduo trabajo, pues Pipe empezó a ser reconocido en todo el país cuando solo tenía 16 años.

Su álbum debut, “Pipe Bueno” (2008), fue el que marcó su ascenso, especialmente con éxitos como “Recostada en la Cama” y “No Me Digas Que No”. El joven artista logró darle un aire fresco y juvenil a un género tradicionalmente asociado con intérpretes mayores, atrayendo a una nueva generación de seguidores y modernizando el sonido de la música popular colombiana.

Pipe Bueno y la “patadita de la suerte” que le dio Jorge Barón a los 16 años

Pipe Bueno, al igual que las más grandes estrellas de la música en Colombia, pasó por los escenarios de “El Show de las Estrellas” de Jorge Barón, el cual es uno de los programas musicales más longevos y emblemáticos de la televisión colombiana, iniciando en 1969.

Su mayor impacto radica en su formato itinerante, que rompió con el esquema centralista de la televisión al llevar un espectáculo de talla nacional e internacional a cientos de municipios de Colombia, muchos de ellos apartados, democratizando el acceso a la música y el entretenimiento en vivo.

El programa se convirtió en una plataforma crucial para artistas de diversos géneros, tanto consagrados como emergentes, quienes recibían la famosa“Patadita de la buena suerte”de Barón. Ese fue el caso de Pipe Bueno, quien por medio de sus redes sociales recordó su paso en el programa, cuando todavía tenia 16 años e interpretando “Recostada en la Cama”.

¿Cuál fue el logro que cumplió Pipe Bueno este 2025?

Después de 17 años de trabajo, Pipe Bueno por fin logró cumplir su sueño de hacer una gira por Estados Unidos. Noticia que dio hace unos meses por medio de un conmovedor video, donde al contar este logro trataba de contener las lágrimas para después decir que era de emoción.

Pipe Bueno pidió disculpas por su emoción, pero dijo que han sido años viendo a sus colegas en shows con normalidad en el país Norte Americano y que a él le costó mucho más, a pesar de tener todos sus papeles al día al igual que su familia con Luisa Fernanda W.