“Petro quería premiarlos”: Federico Gutiérrez tras reactivación de órdenes de captura contra cabecillas de bandas

Tras la decisión del Consejo de Estado de tumbar la suspensión de órdenes de captura contra cabecillas de bandas de Antioquia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció. Según señaló, había cuestionado esta medida “desde el primer día”.

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Además, mencionó el caso de alias El Montañero cuyo nombre de pila es Gustavo Adolfo Pérez Peña. Se trata de un personaje clave para entender el mundo criminal de Antioquia, pues es señalado de ser el máximo líder de la banda ‘El Mesa’. Según las investigaciones de las autoridades, ese grupo delincuencial opera fundamentalmente en el municipio de Bello, pero también tiene influencia en otras ciudades del país.

Para Gutiérrez, estos criminales son de alta peligrosidad pues han estado detrás de delitos como la extorsión y el desplazamiento en los barrios de Medellín. Además, aprovechó para arremeter contra el presidente Gustavo Petro.

“Petro, como de costumbre, quería premiarlos y darles beneficios en plena época electoral. La justicia lo frenó. A estos criminales no se les da micrófono, no se les da tarima y no se les otorgan beneficios. A estos criminales se les captura, se les judicializa y se les hace responder ante la ley. Las recientes decisiones de la Fiscalía y de las altas cortes envían un mensaje claro: Colombia no puede ceder frente a los criminales ni mandar señales de impunidad”, puntualizó el alcalde Gutiérrez.

El gobernador Andrés Julián Rendón también celebró la decisión

El Consejo de Estado tomó la decisión de frenar esta suspensió de órdenes de captura tras un recurso interpuesto por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien también manifestó su rechazo a las políticas de paz total del gobierno Petro.

“Antioqueños: nos mantenemos en la defensa de los intereses del Departamento. Logramos que siete órdenes de captura, contra siete cabecillas de grupos criminales, se reactivaran. ¡A capturarlos, para mañana es tarde!“, señaló Rendón a través de una publicación en su cuenta de X.