Petro alerta por detectar primer envío de fentanilo desde Colombia a EE. UU. tras captura de exalcalde ligado al narcotráfico

Petro alertó por primer envío de fentanilo desde Colombia a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro aseguró que las autoridades detectaron el primer envío de fentanilo desde Colombia hacia Estados Unidos, hecho que, según indicó, quedó al descubierto tras la captura con fines de extradición del exalcalde de Guachené, Cauca, Luis González.

A través de su cuenta en X, el presidente también informó sobre la incautación de 1,2 toneladas de cocaína en el Valle del Cauca y lanzó una alerta sobre el avance del tráfico de drogas sintéticas en el país.

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Petro aseguró que tras captura de exalcalde de Guachené se destapó el primer envío de fentanilo desde Colombia a Estados Unidos

“Se ha incautado 1,2 toneladas de cocaína en el Valle del Cauca. La extradición del exalcalde de Cambio Radical Luis González de Guachené, muestra el primer envío de fentanilo detectado desde Colombia a EEUU. No permitamos que Colombia sea base de la exportación de la muerte”, escribió Petro.

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Las declaraciones de Petro se conocieron luego de operativos adelantados por autoridades en coordinación con agencias estadounidenses contra redes dedicadas al narcotráfico internacional.

Según se conoció, Luis González es solicitado por una corte de Estados Unidos por presuntos vínculos con organizaciones criminales relacionadas con el tráfico de drogas, incluido fentanilo.

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Las investigaciones apuntan a que el exmandatario tendría conexiones con carteles mexicanos y habría participado en redes dedicadas al envío de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense. En medio de las pesquisas, las autoridades reportaron la incautación de cinco kilogramos de fentanilo relacionados con esta estructura criminal.

Los operativos se desarrollaron en departamentos como Valle del Cauca, Norte de Santander y La Guajira, con apoyo de la DEA y la Policía Nacional.

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El fentanilo es considerado una de las drogas más peligrosas del mundo y ha sido señalado como una de las principales causas de muerte por sobredosis en Estados Unidos.