A María Jimena Duzán le tumbaron el canal de YouTube y culpó a los ‘tigrillos’ seguidores de De la Espriella

María Jimena Duzán aseguró que fue víctima de una afectación directa a su trabajo periodístico en plataformas digitales, luego de que uno de sus canales saliera del aire en medio de una polémica por una videocolumna crítica contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella. La periodista encendió las alertas por lo que considera un ataque coordinado contra su contenido y contra su libertad de expresión.

Solo después de exponer esa afectación, Duzán explicó en su cuenta de X que, según ella, el canal de YouTube habría sido tumbado por un ataque de bots tras publicar una crítica contra De la Espriella. En sus mensajes también mencionó a Google y pidió la atención de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, en un momento en el que los debates sobre libertad de expresión y garantías para el periodismo están más sensibles que nunca.

“Me acaban de tumbar mi canal de YouTube por cuenta de un ataque de bots luego de que publiqué una vídeo columna en la que critico a @ABDELAESPRIELLA @Google ¿Qué me dice? Así funciona la libertad de expresión que profesan los seguidores de El tigre”, escribió Duzán.

Vicky Dávila ha arremetido contra María Jimena Duzán en varias ocasiones Fotos: redes sociales de María Jimena Duzán y Vicky Dávila

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Duzán pidió a la FLIP revisar el cierre de su canal de YouTube

La periodista fue más allá y calificó lo ocurrido como una forma de censura contra comunicadores que cuestionan al candidato. Aunque hasta el momento no hay una confirmación pública de Google o YouTube sobre las razones técnicas del cierre o suspensión del canal, Duzán presentó el caso como una retaliación digital por su contenido crítico.

“Tumbar canales de YouTube de periodistas que critican a @ABDELAESPRIELLA es una forma de censura. @FLIP_org”, agregó.

Como quien dice, la discusión no se queda únicamente en si una plataforma bajó o no un canal. El punto de fondo es si una campaña digital coordinada puede terminar afectando la circulación de contenidos periodísticos en plena contienda electoral.

Un nuevo choque de Abelardo De la Espriella con periodistas

El nombre de De la Espriella ya venía rodeado de polémicas por sus cruces con periodistas. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante una entrevista en Noticias Caracol con María Lucía Fernández, más conocida como Malú. En ese espacio, el candidato tuvo un intercambio tenso con la presentadora después de que ella le preguntara por una frase antigua sobre ética y derecho.

Medios nacionales reportaron que, durante ese cruce, De la Espriella respondió con frases como “la ignorancia es atrevida” y cuestionó la intención de la pregunta. El episodio generó rechazo en redes sociales y reacciones de sectores políticos que cuestionaron el tono del candidato frente a una periodista que estaba haciendo preguntas en vivo.

También se recuerda el cruce con el periodista Melquisedec Torres, durante una entrevista en la que el candidato fue cuestionado por temas de su trayectoria, entre ellos el caso DMG. Según reportes de prensa, la conversación subió de tono y De la Espriella terminó retirándose abruptamente del set, luego de acusar al periodista de tener un sesgo en su contra.

María Lucía Fernández - Abelardo de la Espriella Captura: Noticias Caracol

La denuncia de Duzán se suma a un contexto más amplio. El País de España publicó en enero que De la Espriella había redoblado su ofensiva contra periodistas que investigan su relación con Alex Saab, y señaló que organizaciones como la FLIP y la Sociedad Interamericana de Prensa han advertido sobre acciones judiciales o campañas de desprestigio contra comunicadores.

Por ahora, la responsabilidad del cierre del canal de YouTube no está establecida por ninguna autoridad ni por la plataforma. Lo que sí existe es una denuncia pública de Duzán, una petición directa a la FLIP y un historial reciente de choques entre De la Espriella y periodistas que han incomodado su campaña.

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El caso vuelve a dejar una pregunta clave: ¿qué tan protegida está la libertad de prensa cuando las críticas a un candidato pueden terminar convertidas en ataques digitales, reportes masivos o presiones contra los canales donde se publica información?