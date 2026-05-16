“No permita que la indignación nuble su juicio”: De la Espriella le niega a Paloma Valencia tener bodegas

Abelardo De la Espriella aseguró que si Paloma Valencia gana la segunda vuelta la apoyaría

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, se refirió al señalamiento que le hizo la también candidata Paloma Valencia, de no meterse con su hija en la campaña electoral, esto tras un comentario de un usuario en redes sociales.

Lea también: “Es respetable”: Petro baja los ánimos con la Corte Suprema tras alerta por por “golpe letal” a la entrega de tierras

La senadora del Centro Democrático había descrito como “bodegas” estas publicaciones, a lo que el abogado negó rotundamente al mismo tiempo que se excuso por el comentario mal intencionado de su seguidor.

"Doctora Paloma, rechazo cualquier intento de instrumentalizar a los niños en la batalla política. Entiendo su preocupación como madre y como candidata; sin embargo, también es importante dejar claro que en mi campaña no hay bodegas. No permita que la indignación nuble su juicio“, escribió De la Espriella.

Renglón seguido, el candidato le hizo un llamado a sus seguidores y “activistas” de no usar a los niños en la confrontación política.

“A los seguidores y activistas de todas las campañas: los niños son sagrados. Por favor, no los usen en la confrontación política. Mi saludo solidario”, concluyó Abelardo de la Espriella.

No obstante, Paloma Valencia no se quedó con nada y le volvió a repetir al abogado que si tenía bodegas detrás de su campaña, incluso aseguró que estaban para actuar en contra del expresidente Uribe.

“Doctor Abelardo de la Espriella ni indignación ni juicio nublado. Actúo siempre en el ámbito de la ética y de la razón. Su campaña claro que tiene bodegas e instrucciones precisas en contra del Presidente Uribe, de su familia y mía”, escribió la congresista.

Le puede interesar: Daniel Quintero anunció que investigará a la Alcaldía de Bogotá por el caso de Yulixa Toloza

Finalmente Valencia comparó este actuar según ella, con aspectos del Gobierno Nacional.

“Hemos sido pacientes para no abrirle camino a los que destruyen a Colombia, pero usted empieza a parecerse peligrosamente a ellos”, aseveró.