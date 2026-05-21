Abelardo De La Espriella seguirá en carrera presidencial: CNE negó revocar su candidatura por firmas

La candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella continuará en firme luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) negara la solicitud que buscaba revocar su inscripción por presuntas irregularidades en la recolección de firmas ciudadanas. La decisión fue celebrada por el movimiento Defensores de la Patria, que aseguró que las acusaciones carecían de pruebas y que el proceso de inscripción cumplió con todos los requisitos legales establecidos por la autoridad electoral.

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A través de un comunicado, la campaña del abogado y aspirante presidencial sostuvo que la solicitud presentada ante el CNE pretendía “sembrar dudas sobre una candidatura legítima, inscrita conforme a la ley y respaldada por millones de ciudadanos”.

CNE negó solicitud para revocar candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella por presuntas irregularidades en firmas

Según indicó el movimiento político, durante el trámite quedó demostrado que no existían pruebas suficientes para cuestionar la legalidad del proceso de recolección y validación de firmas.

“Sin embargo, el trámite dejó en evidencia lo que esta campaña ha sostenido desde el primer día: no existía prueba técnica, documental, pericial, testimonial ni siquiera sumaria que sustentara las acusaciones formuladas contra Abelardo De La Espriella y Defensores de la Patria”, señaló la campaña en su pronunciamiento oficial.

De acuerdo con el grupo significativo de ciudadanos, la Registraduría Nacional del Estado Civil certificó el cumplimiento del número mínimo de firmas válidas exigidas para formalizar la inscripción presidencial del candidato.

La decisión del CNE se convierte en un espaldarazo para la aspiración política de De La Espriella en medio del ambiente preelectoral que empieza a tomar fuerza en el país de cara a las próximas elecciones presidenciales.

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Desde la campaña insistieron en que el fallo demuestra que las acusaciones no tenían soporte jurídico ni probatorio.

“Esta decisión confirma que los ataques contra Abelardo De La Espriella no resisten el peso de la verdad, los documentos y la ley. Una vez más, quienes intentan frenar al Tigre por la vía del desgaste, la sospecha y la persecución quedan sin argumentos”, manifestó el movimiento ciudadano.

Asimismo, Defensores de la Patria rechazó lo que calificó como el uso de actuaciones administrativas sin fundamento para afectar una candidatura que, según afirman, ha venido creciendo en diferentes regiones del país.

“La competencia electoral debe darse con ideas, propuestas y votos, no con maniobras destinadas a frenar a quien hoy representa una fuerza ciudadana en ascenso”, expresó la organización política.

La campaña también aprovechó el pronunciamiento para enviar un mensaje de continuidad y fortalecimiento político tras la decisión adoptada por el organismo electoral.

“La campaña seguirá adelante con plena confianza, con la inscripción firme, con las cuentas claras y con el respaldo de los colombianos que quieren derrotar a los de siempre y abrir paso a una nueva etapa para el país”, indicó el comunicado.

Finalmente, el movimiento cerró su declaración con un mensaje dirigido a sus opositores políticos y a sus seguidores.

“A los de siempre les decimos con claridad que otro intento falló. La candidatura sigue firme, la manada sigue creciendo. Y Colombia está lista para ganar en primera vuelta”, concluyó la campaña de Abelardo De La Espriella.

La decisión del Consejo Nacional Electoral se conoce en medio de un panorama político cada vez más movido, donde diferentes sectores comienzan a definir alianzas, movimientos y candidaturas para la contienda presidencial que se avecina en Colombia.