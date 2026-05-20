Ingrid Betancourt reapareció para llenar de aplausos a Uribe por tapar muro sobre falsos positivos

La imagen de Álvaro Uribe Vélez pintando un muro en cercanías a su finca en Llano Grande volvió a encender una discusión sensible en Colombia: la memoria de los falsos positivos, el legado del expresidente y la forma en que algunos sectores políticos responden a los señalamientos públicos. El muro, que había sido intervenido con un mensaje asociado a las ejecuciones extrajudiciales, terminó convertido en un nuevo punto de choque entre seguidores y críticos del exmandatario; además de despertar elogios a Uribe por personajes como Ingrid Betancourt.

La controversia no es menor. Los falsos positivos son uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano, pues hacen referencia a civiles asesinados y presentados como bajas en combate. Por eso, cualquier mensaje, mural o intervención relacionada con este tema suele generar una fuerte reacción, especialmente entre víctimas, organizaciones de derechos humanos y sectores que reclaman memoria y justicia.

En este caso, Uribe salió con brocha en mano a pintar el muro ubicado cerca de su propiedad, un gesto que para sus seguidores fue una defensa frente a señalamientos contra él y su familia, pero que para sus críticos representó una respuesta frente a un reclamo simbólico sobre responsabilidades políticas durante su gobierno. Como suele pasar con el expresidente, el episodio dividió opiniones casi de inmediato.

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El expresidente Álvaro Uribe borró el mural sobre los falsos positivos que habían pintado en el frente de su casa Fotos: Redes sociales de Andrés Julián Rendón y Álvaro Uribe

Ingrid Betancourt salió en defensa de Uribe tras muro de falsos positivos

En medio de esa controversia, Ingrid Betancourt respaldó públicamente al expresidente. La excandidata presidencial leyó el hecho desde una perspectiva personal y familiar, asegurando que Uribe hizo lo que cualquier padre haría para defender a los suyos.

“Lo que hizo Uribe es lo que cualquier padre de familia hace: salir a poner la cara y defender a su familia, pero haciéndolo con elegancia”, afirmó Betancourt en un video publicado en su cuenta de Instagram.

La declaración de Betancourt no pasó desapercibida porque llega en un momento en el que Uribe sigue siendo una de las figuras políticas que más divide opiniones en Colombia. Para algunos sectores, el expresidente representa la seguridad democrática y la lucha contra las FARC; para otros, su nombre sigue ligado a debates pendientes sobre derechos humanos, justicia y responsabilidades políticas durante su gobierno.

Betancourt, quien fue secuestrada por las FARC y estuvo más de seis años en cautiverio, resaltó precisamente el papel que, a su juicio, tuvo Uribe frente a esa guerrilla. En sus palabras, el exmandatario es una persona que le hizo “mucho bien” al país.

“Es un señor que ha sido presidente, una persona que ya tiene sus años y que le ha hecho mucho bien a Colombia. Una persona que derrotó a las FARC, y que con una brocha y un micrófono salga a defender lo que es de él, me hace sentir conmovida”, expresó.

Como quien dice, Betancourt no solo defendió el gesto puntual del expresidente, sino que también aprovechó para reivindicar su papel histórico en la política colombiana, especialmente desde su propia experiencia como víctima del secuestro.

Uno de los puntos más llamativos de su declaración fue que Betancourt marcó distancia con el uribismo como identidad política, pero reconoció una deuda personal y nacional con el expresidente.

“Yo nunca fui ‘uribista’ pero le debo mucho. Colombia debe empezar a pensar con quiénes tiene que librar esta batalla y a mí el viejo me parece que es un duro”, señaló.

La frase abrió conversación porque muestra un respaldo que no necesariamente nace de una militancia política, sino de una lectura personal de lo que Uribe representó para ella y para una parte del país durante los años más duros del conflicto armado.

El episodio del muro deja claro que Uribe sigue siendo una figura capaz de mover emociones, respaldos y rechazos con una sola aparición pública. Para Betancourt, fue un gesto de defensa familiar. Para sus críticos, una respuesta frente a una memoria que sigue exigiendo verdad. Y en medio de esas dos lecturas, la discusión sobre falsos positivos y responsabilidad política continúa más viva que nunca.

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