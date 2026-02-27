“Es como tener a Al Capone en la Presidencia”: Ingrid Betancourt arremete contra Gustavo Petro

La candidata al Senado por el Partido Oxígeno, Ingrid Betancourt, lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro en una entrevista que dio al portal Zona Cero en Barranquilla, al asegurar que “Petro en la Presidencia es como tener a Al Capone, es un bandido”, en referencia al mafioso estadounidense Al Capone.

>>>Lea también<<<<: ¿Petro votará en las consultas este 8 de marzo? El presidente denuncia fraude y un software opaco

Betancourt, quien aspira a regresar al Congreso después de 25 años y ocupa la octava posición en la lista cerrada al Senado, afirmó que no le impresiona el 49,1% de aprobación que el mandatario registra en la más reciente encuesta de Invamer. Según su visión, ese respaldo obedece a lo que calificó como “espejismos” ante anuncios económicos que, a su juicio, buscan generar apoyo político en temporada electoral.

“Petro en la Presidencia es como tener a Al Capone, es un bandido”: Ingrid Betancourt

La exsenadora sostuvo que propuestas como el aumento de salarios, la reducción en el precio de la gasolina o bonificaciones a sectores específicos son medidas que, según dijo, pueden resultar atractivas para la ciudadanía, pero que —en su opinión— esconden un impacto fiscal que terminaría afectando al país. Para Betancourt, el nivel de endeudamiento actual sería uno de los más altos y costosos en la historia nacional.

“Esto es peor que un gota a gota, es un robo a mano armada”, manifestó, al comparar la gestión del Gobierno con prácticas propias del crimen organizado. En sus declaraciones también cuestionó la política de seguridad y afirmó que el Ejecutivo estaría fortaleciendo a grupos armados y estructuras del narcotráfico, una acusación que ha sido rechazada en reiteradas ocasiones por el Gobierno Nacional.

>>>Le puede interesar<<<<: Difunden imágenes previas a la muerte de Cecilia Quintero, usuaria de Nueva EPS cuando reclamaba medicamentos en dispensario en Cúcuta

La dirigente política también lanzó señalamientos sobre el manejo de recursos públicos y mencionó presuntas irregularidades como el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), tema que ha sido objeto de investigaciones judiciales. Asimismo, criticó viajes oficiales y gastos del entorno presidencial.

En el escenario electoral, Ingrid Betancourt forma parte de un grupo dentro del Partido Oxígeno que busca posicionar a víctimas del conflicto armado en el Congreso. Entre los nombres que integran la lista se encuentran Jhon Frank Pinchao y Deisy Guanaro, quienes aspiran a una curul con una agenda enfocada en memoria, reparación y garantías de no repetición.

También figura en la segunda posición el barranquillero David Reyes, ingeniero y pastor cristiano, quien ha planteado como ejes de campaña la defensa de la familia, el fortalecimiento de valores sociales y el respaldo a comunidades religiosas. Reyes ha expresado su intención de impulsar iniciativas para apoyar a reservistas de la Fuerza Pública, promover empleo juvenil y brindar oportunidades a madres cabeza de familia.

El Partido Oxígeno, que compite con lista cerrada al Senado, busca consolidarse como una alternativa frente a los sectores tradicionales y críticos del actual Gobierno. En ese contexto, las declaraciones de Betancourt marcan un tono de confrontación directa con el presidente Gustavo Petro, en medio de un ambiente político polarizado y de cara a los próximos comicios legislativos.

(Para leer): Campesino vio morir a su caballo ahogado en las inundaciones por fuertes lluvias en Colombia

Mientras avanza la campaña, el debate sobre la gestión económica, la seguridad y el rumbo institucional del país continúa ocupando el centro de la discusión pública.