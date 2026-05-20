“Para mi eres poderosa”, Sara Uribe es blanco de críticas por su entrevista a la candidata Paloma Valencia

Sara Uribe es una reconocida modelo, presentadora de televisión y empresaria proveniente de Medellín. Su carrera despegó en 2012 al convertirse en una de las ganadoras del reality Protagonistas de Nuestra Tele(Canal RCN), lo que le abrió las puertas a más programas televisivos.

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La modelo llamó la atención esta vez, por su sorpresivo debut en los formatos de entrevistas políticas. A través de sus redes sociales, la paisa anunció el lanzamiento de su nuevo espacio titulado “Mujer a Mujer”, un proyecto que buscaba perfilarse como un canal de empoderamiento femenino, pero que terminó generando diversos comentarios tras presentar a su primera invitada: la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Con un emotivo mensaje, Uribe intentó matizar el encuentro argumentando que el espacio busca tender puentes más allá de las ideologías. “En este espacio íntimo y sincero, desnudó su corazón frente a los micrófonos y abrió su alma en una conversación real, de esas que dejan huella. Nuestra primera invitada nos habló de sus propuestas, de sus luchas, de lo que ha vivido como mujer en la política y de lo que sueña para Colombia”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram.

El rotundo rechazo de los seguidores de Sara Uribe

A pesar del tono conciliador de Sara, quien enfatizó que el programa no se trata de “pensar igual, sino de escucharnos y respetarnos”, la audiencia digital no recibió la propuesta de buena manera. Las secciones de comentarios de sus publicaciones se inundaron rápidamente de fuertes cuestionamientos, críticas e incluso anuncios de unfollow masivo por parte de usuarios decepcionados que le reclamaron su vinculación con figuras de la política tradicional.

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“Sara, todo iba bien. Qué necesidad de involucrarte con política”, “Pensé que era algo motivacional, qué decepción” y “Ay no, hasta aquí. Bye”, fueron algunos de los comentarios con mayor interacción en el post.

Otros internautas fueron más incisivos y cuestionaron las posturas éticas y espirituales que la modelo suele promover en sus redes sociales, dejando mensajes como: “Se conectará con la corrupción, con Dios no lo creo” y “Qué necesidad de querer más hate, Sara”.

Una de las figuras en reaccionar, fue su excompañero de reality Nicolás Arrieta, conocido por su ácido humor y sus críticas a las figuras de la farándula nacional. Arrieta no dejó pasar la oportunidad e interactuó en la publicación de Sara Uribe dejando un comentario cargado de risas e ironía, lo que desató aún más las interacciones y dividió las opiniones entre quienes apoyan la libre opinión de Sara y quienes consideran que este movimiento fue un grave error de relaciones públicas para su marca personal.