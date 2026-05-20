Levy Rincón no bajó de “Napoleón corroncho” a Abelardo de la Espriella por su relación con Alex Saab

Abelardo de la Espriella volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica política, esta vez por cuenta de los señalamientos que hizo el youtuber petrista Levy Rincón a través de su cuenta de X. El creador de contenido cuestionó al candidato presidencial por su relación profesional con Alex Saab, empresario colombo-venezolano señalado por Estados Unidos como presunto testaferro de Nicolás Maduro y procesado por lavado de activos.

El mensaje de Rincón fue directo y cargado de acusaciones. En su publicación, el youtuber aseguró que De la Espriella debe explicar públicamente el origen de los recursos que recibió por la defensa de Saab, un tema que ha perseguido al abogado desde hace años y que volvió a tomar fuerza en plena campaña presidencial.

“Abelardo de la Espriella (…) tiene que salir y explicar públicamente de dónde salieron los millones de dólares con los que Alex Saab le pagó por su defensa”, escribió Rincón en X.

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Levy Rincón cuestionó a De la Espriella por relación con Alex Saab

El señalamiento del youtuber no se quedó únicamente en la relación con Saab. Rincón también apuntó al respaldo político que estaría recibiendo De la Espriella en la Costa Caribe, especialmente por parte del clan Char, uno de los grupos políticos más influyentes de Barranquilla y del Atlántico.

En su publicación, Rincón preguntó si desde ese sector político se estaría financiando la campaña del candidato y mencionó directamente al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. Sin embargo, esas afirmaciones deben entenderse como señalamientos del creador de contenido y no como hechos judicialmente probados.

“El tigre de Temu también debe contarnos del apoyo económico que está recibiendo de parte del Clan Char y más precisamente de Alejandro, alcalde de Barranquilla. ¿Están sacando plata pública para financiar su campaña en la Costa? ¿Alejandro Char está participando en política?”, agregó.

Como quien dice, Rincón no solo abrió una discusión sobre el pasado profesional de De la Espriella, sino también sobre los apoyos políticos que rodean su candidatura.

La relación con Alex Saab ya había generado controversia

El nombre de Alex Saab volvió a tomar fuerza recientemente por nuevos procesos judiciales en Estados Unidos y versiones sobre su posible colaboración con la justicia norteamericana. Saab es considerado una figura clave dentro de investigaciones sobre presuntos esquemas de corrupción, lavado de dinero y contratos ligados al gobierno de Nicolás Maduro.

También se ha recordado que Saab, nacido en Barranquilla y de ascendencia libanesa, construyó una red empresarial que terminó conectándolo con el chavismo. Su nombre tomó relevancia internacional por señalamientos relacionados con operaciones vinculadas al programa CLAP, creado por el gobierno venezolano para distribuir mercados subsidiados durante la crisis económica de ese país.

En ese contexto aparece Abelardo de la Espriella. El abogado colombiano fue defensor jurídico de Saab durante varios años, especialmente en medio de investigaciones internacionales y procesos judiciales que enfrentó el empresario.

Ese vínculo profesional volvió a ser mencionado por cuenta del nuevo debate judicial alrededor de Saab y por las aspiraciones presidenciales de De la Espriella de cara a las elecciones de 2026. El punto es sensible porque mezcla una relación profesional pasada con una campaña política actual, por lo que las acusaciones sobre pagos, apoyos económicos o posibles responsabilidades deben manejarse como señalamientos y no como hechos probados.

El apoyo del clan Char también está en debate

Otro elemento que Rincón mencionó es el respaldo del clan Char. El País de España reportó que esta familia política decidió apoyar oficialmente la candidatura de De la Espriella, en una jugada que busca fortalecerlo en la Costa Caribe y frenar el avance de la izquierda en esa región.

Este respaldo ha generado críticas porque De la Espriella se ha presentado como un candidato contrario al establecimiento, mientras suma apoyos de estructuras políticas tradicionales. Para sus críticos, esa cercanía contradice su discurso; para sus seguidores, se trata de una alianza electoral normal en plena campaña.

Por ahora, De la Espriella no ha respondido públicamente a este nuevo mensaje de Levy Rincón. La polémica, sin embargo, deja claro que su relación pasada con Alex Saab y los apoyos políticos en la Costa seguirán siendo temas calientes en la recta presidencial.

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