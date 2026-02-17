Crisis en el partido de Íngrid Betancourt: cuatro candidatos se bajan de su lista al Senado

A menos de un mes de las elecciones legislativa del 8 de marzo, el partido Verde Oxígeno, de Íngrid Betancourt, enfrenta una crisis en su lista de candidatos al Senado tras varias renuncias en poco tiempo. La primera y más controversial fue la de la exsenadora liberal Sofía Gaviria, quien encabezaba la lista de la polémica “Selección Antipetro”, como llamaba Betancourt a su grupo de candidatos.

Gaviria la llamó autoritaria y egoísta

“Es una mujer muy inteligente, pero todos han visto su personalidad autoritaria, egoísta, egocéntrica y su desconexión con el país”, dijo Gaviria sobre Betancourt en Caracol Radio. Además, entre los motivos de su renuncia citó otras diferencias con la líder de Verde Oxígeno, especialmente su desacuerdo con la decisión de promocionar la lista como una “Selección antipetro” y con invitar a “patear en las urnas” a otros candidatos.

“Construir un proyecto político contra algo en un país que necesita unidad me parecía absolutamente inadecuado y más cuando se utilizaban símbolos que no le pertenecían al partido”, afirmó en el mismo medio, y remató expresando que no recomienda votar por ese partido “por su manera antidemocrática de hacer las cosas”.

Desde la estrepitosa salida de Gaviria, otros tres candidatos han presentado su renuncia ante la Registraduría: Juan Fernando Betancourt, Beatriz Uribe y Jorge Alberto Duque, lo que ha comenzado a dejar coja esa lista cerrada, pese a las afirmaciones de Betancourt de que no hay una crisis en Verde Oxígeno.

“Estamos aliviados de que Sofía haya salido”

“Casi que estamos aliviados de que Sofía haya salido” dijo Ingrid Betancourt sobre la renuncia de la hermana del exgobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, y señaló: “Nuestro partido está más firme que nunca y el hecho de que unos cuantos que no estaban comprometidos con la causa se hayan retirado nos causa tranquilidad y satisfacción”.

La dirigente también enumeró varias razones que habrían llevado a la salida de Gaviria según ella, como los desacuerdos con la publicidad, una presunta agresión y amenaza a un policía y ataques verbales “a medio equipo” del partido.

“La batalla que estamos dando hoy en Oxígeno no es para tibios y mucho menos para los que no están a la altura de este momento histórico”, afirmó también Íngrid, quien vuelve a quedar peleada con miembros de su colectividad como sucedió durante las elecciones de 2022.